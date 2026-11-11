



Министерство цифрового развития предложило сохранить и развивать сети проводного радиовещания (ПВ) в многоквартирных домах. Соответствующий пункт может войти в обновлённую Стратегию развития отрасли связи. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Минцифры.

Инициативу внесло АО «Российские сети вещания и оповещения» (РСВО). В ведомстве отметили, что в многоквартирных домах проживает около 70% населения страны. Проводное радио не только транслирует обязательные программы, но и служит технологической основой систем экстренного оповещения. Среди его преимуществ – адресность доставки сигнала, энергонезависимость, высокая защита от кибератак и готовая инфраструктура для оповещения в МКД.

– Громкоговоритель в квартире питается от линии, а не от розетки. Если в доме нет света, сотовая сеть легла и телефон сел, радиоточка всё равно сообщит, что происходит. По ней можно передать больше информации, чем в SMS, – отметил эксперт НТИ по технологическому развитию Илья Ильинский.

Основатель компании «Интернет-Розыск» Игорь Бедеров считает решение прагматичным с точки зрения государственной безопасности. По его словам, в отличие от сотовой связи и интернета, радиоточка продолжает работать при блэкауте или перегрузке сети, так как получает питание по тому же проводу, по которому передаётся сигнал.

Однако партнёр ComNews Research Леонид Коник указал на практическую проблему: проводной формат устарел, и доступ к нему имеет лишь малая часть населения.

– В нынешних условиях, когда надёжность экстренного оповещения напрямую связана с сохранением здоровья и жизни людей, такая ситуация – как минимум преступная халатность, – заключил эксперт.

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