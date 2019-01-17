Аналитика

«Высота 102»ТВ: «Армагеддец» не покидает Волгоград

Аналитика 17.01.2019 20:00
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17.01.2019 20:00



В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: пожары с гибелью детей - страшная реальность, эксперты ищут причины мусорного коллапса, «армагеддец» по-волгоградски и другие темы дня.

Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.


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