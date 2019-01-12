Здравоохранение

Военные медики за год провели в Волгоградской области 4400 операций

Здравоохранение 12.01.2019 12:31
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12.01.2019 12:31


Медицинские работники головного филиала 413-го военного госпиталя Южного военного округа, дислоцированного в Волгоградской области, за 2018 год оказали помощь более 27 тыс. военнослужащим и членам их семей, ветеранам военной службы и Вооруженных Сил РФ. Такие данные, как сообщает ИА «Высота 102», озвучила сегодня пресс-служба ЮВО.
За отчетный период было выполнено более 4,4 тыс. хирургических операций, из которых около 900 сложных. В 2018 году было поставлено новейшее медицинское оборудование на сумму более 1 млн. рублей, в том числе аппарат для исследования функции внешнего дыхания, электроэнцефалограф, комплект оборудования для выполнения травматологических и ортопедических операций.
Отмечается, что комплекс профилактических мероприятий, проводимый персоналом военного медучреждения, позволил снизить сезонную заболеваемость военнослужащих Волгоградского гарнизона более чем на 15% по сравнению с данными прошлого года.

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