Расследования

В Волгограде бывшего налогового инспектора осудили за мошенничество

Расследования 23.12.2018 12:34
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23.12.2018 12:34


Бывший главный государственный налоговый инспектор отдела безопасности УФНС России по Волгоградской области приговорен к 1 году и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима за мошенничество. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на апелляционное определение облсуда, осужденный пытался обжаловать решение Краснооктябрьского райсуда, озвученное в октябре текущего года. Он просил заменить ему реальное наказание на условное, заявляя, что оно чрезмерно суровое. Однако суд с этими доводами не согласился. Апелляционная инстанция зачла в срок лишения свободы время содержания под стражей, а в остальной части оставила приговор райсуда без изменения.
По версии следствия, 26 июля 2017 года налоговый инспектор получил от руководителя организации, специализировавшейся на коммерческих перевозках, 200 тысяч рублей за оказание содействия в принятии решения об уменьшении размера доначисленного налога на добавленную стоимость. Неуплата НДС данной организацией на сумму свыше 6 млн.рублей была выявлена в ходе выездной проверки, проведенной ИФНС России по Центральному району Волгограда. При этом изменение суммы доначисленного налога не входило в компетенцию обвиняемого, а полученными обманным путем деньгами он распорядился по своему усмотрению.
Вину в инкриминируемом деянии бывший налоговый инспектор признал в полном объеме, заявив ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судопроизводства.
Оперативное сопровождение расследования осуществилось сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области.
Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.

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