В Волгоградской области увеличился отток жителей сел в город

Аналитика 22.12.2018 10:48
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22.12.2018 10:48
Волгоград продолжает привлекать мигрантов из других населенных пунктов Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат, внутрирегиональный миграционный прирост в январе-октябре 2018 г. увеличился по сравнению с прошлым годом в 1,8 раза и составил 2058 человек. За этот же период в Волгограде сложился миграционный прирост населения (число прибывших превысило число выбывших на 797 человек). В сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдалось увеличение числа прибывших в областной центр на 3098 человек (18,8%), благодаря чему миграционная убыль (-625 человек в январе-октябре 2017 г.) сменилась приростом.
Положительная динамика образовалась за счет внешней миграции, включающей международный обмен (59,6%) и переезды между Волгоградом и другими регионами России (40,4%).
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