Аналитика

«Высота 102» ТВ: В зимнем Волгограде полным ходом идет озеленение

Аналитика 11.12.2018 20:04
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11.12.2018 20:04



В информационном выпуске сегодня: «Единая Россия» и региональная администрация вместе продолжат движение вперед, горожане о планах Минтруда запретить подарки учителям и врачам, ель сербская во всей красе и  другие темы дня.

Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.

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