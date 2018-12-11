«Высота 102» ТВ: В зимнем Волгограде полным ходом идет озеленение







В информационном выпуске сегодня: «Единая Россия» и региональная администрация вместе продолжат движение вперед, горожане о планах Минтруда запретить подарки учителям и врачам, ель сербская во всей красе и другие темы дня.





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