Аналитика

В Волгограде легальные маршрутки втянуты в войну за выживание

Аналитика 10.12.2018 20:11
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10.12.2018 20:11



В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: «единороссы» станут скромнее, войны маршруток, собачий гламур и другие темы дня.

Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.

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