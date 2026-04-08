Главный тренер «Ротора» Дмитрий Парфёнов рассказал о прогрессе коллектива после рестарта сезона

Сражался за Сталинград, участвовал в легендарных боях и менял фамилию: как сложилась судьба знаменитого генерала Жадова

«Трупы выносили каждое утро»: УФСБ рассекретило новые документы о злодеяниях немецких фашистов

 В России с 1 сентября начнут маркировать медицинские маски, шприцы и салфетки
Правительство России пополнило список медицинских изделий, которые подлежат обязательной маркировке «Честный знак». Как сообщили в Центре развития перспективных технологий, перечень пополнился 12 новыми позициями.  Согласно документу, который подписал премьер-министр...
 Роскомнадзор: число хакерских атак выросло после блокировки Telegram
В России число DDoS-атак выросло в десятки раз после появления в СМИ сообщений о возможной блокировке мессенджера Telegram. Об этом сообщило РИА Новости 6 апреля со ссылкой на Роскомнадзор. ...
«Закрываемся навсегда!»: в Волгограде на пр. Металлургов начался массовый снос торговых павильонов

В Краснооктябрьском районе Волгограда начался снос торговых павильонов и галерей. Масштабные работы развернулись у перекрёстка пр. Металлургов – ул. Маршала Ерёменко в преддверии очередного этапа благоустройства.


Демонтаж начался в первых числах апреля. В общей сложности специалистам предстоит снести 18 нестационарных объектов, среди которых салоны сотовой связи, магазин техники, ломбард, зоомагазины, отделения микрофинансовых организаций, аптеки, цветочные и мясные лавки, магазины молочной продукции, фермерских товаров, пекарня, шашлычная и другие заведения общепита.


Местные жители признаются, что лабиринт торговых рядов, венчающий пешеходный бульвар и фактически зажавший в своих объятиях сразу две остановки общественного транспорта, многие годы пользовался большой популярностью.

- Очень удобное место. Часто сюда забегала. Бывало, торопишься с работы домой, вышла на остановке – и по пути пробежалась по торговым рядам. Качество продуктов всегда было неплохим, да и цены не сильно кусались, - рассказала журналистам волгоградка Лариса Гребенщикова.


Однако далеко не у всех горожан столь однозначное отношение к торговым галереям на пр. Металлургов. Многие обращают внимание, что местные киоски  давно стали точкой притяжения подозрительных персонажей, а сами павильоны не смогли адаптироваться к современному облику города.

- Нагромождение какое-то. Ларьки стоят чуть ли не друг на друге, да ещё и в несколько рядов. Выглядит всё довольно убого. Такое ощущение, что этот уголок проспекта до сих пор остался в каких-то 90-х, - поделилась с журналистами ещё одна жительница района.


Большинство из торговых точек были возведены здесь по каркасной технологии. В настоящее время специалисты разбирают листы сайдинга, железные панели и утеплитель, которыми обшиты галереи.


Многие из продавцов, которые были вынуждены остановить торговлю, признаются, что решение властей запретить дальнейшую эксплуатацию рядов застало их врасплох. В 2026 году сложились довольно напряжённые экономические условия. По бизнесу ударило повышение налогов, изменение режимов налогообложения, а также повышение издержек, связанных с инфляцией. В такой ситуации лишение коммерсантов ещё и торговых площадей для многих из них поставило крест на перспективе продолжения деятельности.


На части киосков владельцы наклеили для покупателей объявления: «Закрываемся навсегда! Никуда не переезжаем».

Напомним, как ранее сообщала редакция, у владельцев 18 торговых павильонов с властями были заключены договоры на размещение нестационарных объектов, которые истекали 31 декабря 2026 года. Однако чиновники решили досрочно разорвать соглашение в связи с комплексным благоустройством территории бульвара под торговыми рядами.


При этом в ноябре 2025 года официально муниципалитет заявлял, что на улице предприниматели не останутся. Им должны были быть предоставлены компенсационные торговые места.


После завершения демонтажа павильонов власти обещают здесь обустроить велодорожки, пешеходные тротуары, высадить зелёную изгородь, установить скамейки, урны, ограждения и световую инсоляцию. На эти цели из бюджета ранее было выделено 118 млн рублей.

Фото: Андрей Поручаев

