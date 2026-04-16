Волгоградцы отправили в страдающий от наводнения Дагестан гумконвой: видео Гуцан привел Совфеду плохой пример из Волгограда с алкомаркетом вместо ФОКа В Волгограде спроектируют круговое трамвайное движение у ТРЦ «Акварель» Повреждённые дома и объекты ТЭК: что известно о смертельном ударе ВСУ по Волгоградской области В Волгоградской области запретили вылов рыбца и судака: все виды ограничений для рыбаков

«Ротор» – «Сокол»: победа на классе – 1:0

«Закрываемся навсегда!»: в Волгограде на пр. Металлургов начался массовый снос торговых павильонов

Главный тренер «Ротора» Дмитрий Парфёнов рассказал о прогрессе коллектива после рестарта сезона

 ВЦИОМ: 83% россиян хотят ограничить доступ детей в соцсети
83% россиян поддержали ограничение показа детям нежелательного контента и верификацию возраста в соцсетях. Такими данными поделились по итогам опроса в аналитическом центре. На фоне мировой волны запретов на подключение несовершеннолетних...
 Водители устроили «битву» автобусов в Ростове с пострадавшими
В Ростове-на-Дону двое 33-летних водителей автобусов поскандалили на дороге, в результате чего в больнице оказался пожилой пассажир одного из них. Как сообщает Привет-Ростов, финалом агрессивной езды стало серьезное ДТП...
Ростовщиков: 10 военных из Волгоградской области возвращены из украинского плена

Шестерых жителей Волгоградской области, принимающих участие в специальной военной операции, удалось вернуть из украинского плена в 2025 году. Еще четверо возвращены уже в 2026 году. Об этом заявил сегодня, 16 апреля, на заседании Волгоградской областной думы уполномоченным по правам человека Валерий Ростовщиков.

Как подчеркнул омбудсмен в своем отчете перед депутатами, вопросы военной службы, обмена пленных, а также просьбы родных о помощи в поиске военнослужащих занимают значительную часть среди обращений в аппарат уполномоченного. Заявители, в частности, жаловались на отсутствие связи с воинскими частями. Эту проблему подтвердил Валерий Ростовщиков, признавший, что при эффективном взаимодействии с военной прокуратурой и другими структурами вопросы с воинскими частями оперативно решать не получается. 

Валерий Ростовщиков также отметил, что в аппарат уполномоченного часто обращались бойцы ЧВК «Вагнер», которые сообщали об отсутствии социальных льгот, положенных участникам СВО. Однако, пояснил он, на федеральном уровне эта правовая коллизия была недавно исправлена. Омбудсмен выразил надежду, что реализация корректировок законодательства в этой сфере восстановит справедливость по отношению к данной категории участников СВО.

Напомним, ранее сообщалось о том, что удалось вернуть из плена шестерых жителей Волгоградской области. 

21:46
Цены на гостиницы в Волгограде резко снизились после подорожанияСмотреть фотографии
21:29
Ростовщиков: 10 военных из Волгоградской области возвращены из украинского пленаСмотреть фотографии
20:44
«Что ж за страсть-то такая?» В Волгограде под топором коммунальщиков облысели десятки деревьевСмотреть фотографии
20:22
В Волгограде повторили процесс облсуда по делу о геноциде сталинградцевСмотреть фотографии
20:09
Объявлен состав судейской бригады на игру «СКА‑Хабаровск» – «Ротор»Смотреть фотографии
19:30
Синоптики: в Волгограде и области на Красную горку прольются дождиСмотреть фотографии
19:01
«Получить Золотую Звезду он так и не успел»: как сложилась судьба знаменитого снайпера из СталинградаСмотреть фотографии
18:14
В Волгограде на 10 часов задерживается вылет авиарейса в Санкт-ПетербургСмотреть фотографии
18:01
Терапевт: гнев и тревога сокращают жизнь человекуСмотреть фотографии
17:37
ВЦИОМ: 83% россиян хотят ограничить доступ детей в соцсетиСмотреть фотографии
16:48
В Котово 27 МКД и частный сектор остались без воды из-за аварииСмотреть фотографии
16:45
До Верховного суда дошёл коррупционный скандал в мэрии ВолгоградаСмотреть фотографии
16:27
Правительство Дагестана поблагодарило волгоградцев за теплую помощьСмотреть фотографии
16:17
В МЧС вновь предупредили волгоградцев о надвигающихся ливнях с градомСмотреть фотографии
16:01
Житель Волгоградской области оштрафован за репост публикации иностранного агентаСмотреть фотографии
15:57
Водители устроили «битву» автобусов в Ростове с пострадавшимиСмотреть фотографии
15:15
Правительство списало Волгоградской области задолженность в 1,2 млрд рублейСмотреть фотографииCмотреть видео
14:47
Как подключить частный дом к водоснабжению в Волгограде: инструкцияСмотреть фотографии
14:15
Беременных из сел Волгоградской области бесплатно отвезут к врачамСмотреть фотографии
13:48
В РПН предупредили волгоградцев о тяжёлых осложнениях полиомиелита у детейСмотреть фотографии
13:44
«Ребенок умирал у себя дома»: в Волгограде осудят мать, не ставшую лечить ребенка после тяжелой травмыСмотреть фотографии
13:23
Облдума задним числом лишила депутата Короткова мандата и привилегийСмотреть фотографии
12:34
В Волгограде заявили о подешевевших турах на юг и в азиатские страны. Но тургагенты говорят об обратномСмотреть фотографии
12:01
Новую вертолетную площадку запустили в МихайловкеСмотреть фотографии
11:55
Иловля и Чернышковский удостоены звания «Рубеж Сталинградской доблести»Смотреть фотографии
11:38
В Волгоградской области главку МВД России исполнилось 107 летСмотреть фотографии
11:34
436 самозанятых волгоградцев заработают себе на больничныеСмотреть фотографии
11:26
В Волжском вновь покалечили гипсового суслика-читателяСмотреть фотографии
11:09
В Урюпинске 17 апреля отключат отоплениеСмотреть фотографии
11:00
Двое волгоградок сгорели в деревянном домеСмотреть фотографии
 