



Шестерых жителей Волгоградской области, принимающих участие в специальной военной операции, удалось вернуть из украинского плена в 2025 году. Еще четверо возвращены уже в 2026 году. Об этом заявил сегодня, 16 апреля, на заседании Волгоградской областной думы уполномоченным по правам человека Валерий Ростовщиков.

Как подчеркнул омбудсмен в своем отчете перед депутатами, вопросы военной службы, обмена пленных, а также просьбы родных о помощи в поиске военнослужащих занимают значительную часть среди обращений в аппарат уполномоченного. Заявители, в частности, жаловались на отсутствие связи с воинскими частями. Эту проблему подтвердил Валерий Ростовщиков, признавший, что при эффективном взаимодействии с военной прокуратурой и другими структурами вопросы с воинскими частями оперативно решать не получается.

Валерий Ростовщиков также отметил, что в аппарат уполномоченного часто обращались бойцы ЧВК «Вагнер», которые сообщали об отсутствии социальных льгот, положенных участникам СВО. Однако, пояснил он, на федеральном уровне эта правовая коллизия была недавно исправлена. Омбудсмен выразил надежду, что реализация корректировок законодательства в этой сфере восстановит справедливость по отношению к данной категории участников СВО.