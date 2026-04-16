



В Ворошиловском районе Волгограда десятки деревьев «облысели» стараниями профильных служб. Виды, которые сегодня, 16 апреля, открылись местным жителям, со слов волгоградцев, стали для них большим огорчением.

– На дворе весна, природа начинает оживать. Казалось бы: вот-вот – и у нас всё зазеленеет, но нет. Сегодня гуляла с собакой и едва не присела от увиденного – все деревья на улице Козловской обрезаны до состояния рогатин без единой веточки. А некоторые и вовсе спилили до пеньков, – сетует Алена Свиридова. – Что же это за мода уродовать растения? Или у кого-то по весне пробуждается страсть к деструктивным действиям?

По словам волгоградки, подобную картину жители Волгограда и его гости могут наблюдать также на ул. Социалистической.

– Скоро жара и пыль, а у нас ни тени, ни защиты от этой пыли. Да и сердце сжимается от таких вот пейзажей, – заключает Алена.

Редакция ИА «Высота 102» направила запрос в администрацию Волгограда с просьбой объяснить массовую обрезку деревьев на улицах Социалистическая и Козловская.

Между тем, напомним, ранее жители Ангарского в Дзержинском районе жаловались на вырубку аллеи тополей, которые росли рядом со школой №67 и остановкой общественного транспорта «Областная больница».

– Эти тополя сажали еще наши родители – и вот от них и пенька не осталось. Очень жаль. Ведь были еще вполне жизнеспособные растения. Кстати, с пилой прошлись и дальше – вдоль трамвайной линии и забора завода «Ахтуба». Много деревьев полегло, к сожалению, – уточняют волгоградцы.

В мэрии Волгограда, напомним, вырубку тополей на Ангарской объясняли их угрожающим состоянием и необходимостью проведения санитарной рубки.

