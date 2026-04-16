Федеральные новости
 Не знавшая о своей беременности ростовчанка родила и бросила сына в роддоме
В Ростовской области 19-летняя девушка неожиданно для самой себя родила сына. Как сообщает Привет-Ростов, ростовчанка в один из дней обратилась к врачам с жалобами на боли в животе.  ...
 Вдовы участников СВО получат право на бесплатное высшее образование
Сегодня, 14 апреля, Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект об предоставлении права вдовам участников СВО на бесплатное получение высшего образования. Уточняется, что мера будет...
436 самозанятых волгоградцев заработают себе на больничные

Общество 16.04.2026 11:34
16.04.2026 11:34


436  заявлений от самозанятых волгоградцев, планирующих получать оплачиваемый больничный, поступили в ОСФР по Волгоградской области. Как сообщили в волгоградском отделении Соцфонда, с  этого года самозанятые жители Волгоградской области могут вступать в программу по добровольному страхованию на случай временной нетрудоспособности и получать выплаты по больничным листам. 

Сколько надо отчислять взносов для оплачиваемого больничного?

Для получения права на больничный самозанятый должен направить заявление в ОСФР по Волгоградской области и платить взносы ежемесячно или разово за весь год. Тариф взносов составляет 3,84% от выбранной суммы годового пособия, исходя из которой будут предоставляться больничные выплаты. Согласно правилам, это может быть 35 тыс. или 50 тыс. рублей. Чем выше сумма, тем больше размер выплат при наступлении болезни.

Соответственно, в месяц нужно перечислить 1 344 или 1 920 рублей (3,84% от 35 тыс. или 50 тыс. рублей). При уплате раз в год взнос составляет 16 128 или 23 040 рублей.

 Когда наступает право на выплату по больничному?

Право на выплату пособия по временной нетрудоспособности возникает через шесть месяцев после внесения годового взноса либо непрерывной уплаты ежемесячных взносов.  При наступлении страхового случая региональное Отделение СФР назначит и выплатит  пособие в течение 10 рабочих дней после получения согласия застрахованного лица. Сумма больничного при этом будет зависеть от стажа и периода уплаты взносов. Уведомления о выплатах будут поступать непосредственно после закрытия больничных листов.

 Как отправить заявление на участие в программе добровольного страхования?

Вступить в добровольное страхование самозанятые могут, подав заявление через портал госуслуг, приложение «Мой налог» или в клиентской службе Отделения Социального фонда по Волгоградской области.

При этом в волгоградском отделении Соцфонда уточнили, что добровольное страхование самозанятых не распространяется на получение пособия по беременности и родам и ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет. 


