С 15 апреля в Волгоградской области вступает в силу запрет на вылов рыбца и судака. Ловля рыбы этих видов ограничена временно на основании Правил рыболовства, которые установлены для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна.

Под запретом рыбец, судак и щука

Так, рыбалка в Донском бассейне на рыбца запрещена до 15 июня , а на судака – до 8 июня . Кроме того, до 25 апреля еще действует запрет на вылов щуки.

Кроме того, до 15 сентября не допускается вылов пресноводного рака в Цимлянском водохранилище.

В течении всего года запрещено ловить осетровые виды рыб, самок рака пресноводного, вынашивающих икру и личинок, а также водных животных и растения, занесенных в Красную книгу РФ и Красную книгу Волгоградской области.

В Цимлянском отделе Рыбоохраны напомнили и о других ограничениях, которые в ближайшее время вступят в силу.

Лимит по крючкам и удочкам

С 20 апреля по 1 июня с целью усиления охраны весенне-нерестующих видов рыб на реке Дон со всеми его притоками, а также на участке выше устья реки Иловля, ловить рыбу можно будет только с берега поплавочной или донной удочкой с одним крючком. Использование всех видов судов и плавучих средств для рыбалки в этот период запрещено.

Аналогичные запреты будут действовать с 25 апреля по 1 июня на реке Дон (Верхний плес Цимлянского водохранилища) от ж/д моста у х. Ложки до устья р. Иловля.

А также с 1 мая по 1 июня – в Цимлянском водохранилище: от плотины ГЭС до ж/д моста у х. Ложки

Вес и размер имеет значение

Также необходимо помнить, что Правилами рыболовства установлен минимально разрешенный размер для вылова рыбы по каждому виду в Азово-Черноморском регионе.

В водоемах Волгоградской области нельзя ловить рыбу, если она меньше следующего размера:

Судак – 38 см

Сом пресноводный – 60 см

Сазан – 35 см

Рыбец, сырть – 22 см

Лещ в реке Дон – 28 см

Лещ в других водоемах – 24 см

Берш – 26 см

Жерех – 35 см

Толстолобики – 50 см

Чехонь – 24 см

Щука – 30 см

Линь – 17 см

Язь – 26 см

Рак пресноводный – 9 см

Подуст – 15 см

Синец – 24 см

Кроме того, установлена и норма вылова на одного рыбака в течение суток. Так, кроме рапана и карася она составляет не более 5 килограммов или 1 экземпляр в случае, если его вес превышает 5 килограммов.

К примеру, суточная норма на одного рыбака по судаку, сому и толстолобику составляет не более 2 штук, по сазану – 3 штуки, по рыбцу и сырти – 5 штук.

Норма по серебряному карасю установлена в размере 10 кг, а по пресноводным ракам – не более 30 штук на человека.

За нарушения предусмотрена административная ответственность в виде штрафов.





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!