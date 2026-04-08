С 15 апреля в Волгоградской области вступает в силу запрет на вылов рыбца и судака. Ловля рыбы этих видов ограничена временно на основании Правил рыболовства, которые установлены для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна.
Под запретом рыбец, судак и щука
Так, рыбалка в Донском бассейне на рыбца запрещена до 15 июня, а на судака – до 8 июня. Кроме того, до 25 апреля еще действует запрет на вылов щуки.
Кроме того, до 15 сентября не допускается вылов пресноводного рака в Цимлянском водохранилище.
В течении всего года запрещено ловить осетровые виды рыб, самок рака пресноводного, вынашивающих икру и личинок, а также водных животных и растения, занесенных в Красную книгу РФ и Красную книгу Волгоградской области.
В Цимлянском отделе Рыбоохраны напомнили и о других ограничениях, которые в ближайшее время вступят в силу.
Лимит по крючкам и удочкам
С 20 апреля по 1 июня с целью усиления охраны весенне-нерестующих видов рыб на реке Дон со всеми его притоками, а также на участке выше устья реки Иловля, ловить рыбу можно будет только с берега поплавочной или донной удочкой с одним крючком. Использование всех видов судов и плавучих средств для рыбалки в этот период запрещено.
Аналогичные запреты будут действовать с 25 апреля по 1 июня на реке Дон (Верхний плес Цимлянского водохранилища) от ж/д моста у х. Ложки до устья р. Иловля.
А также с 1 мая по 1 июня – в Цимлянском водохранилище: от плотины ГЭС до ж/д моста у х. Ложки
Вес и размер имеет значение
Также необходимо помнить, что Правилами рыболовства установлен минимально разрешенный размер для вылова рыбы по каждому виду в Азово-Черноморском регионе.
В водоемах Волгоградской области нельзя ловить рыбу, если она меньше следующего размера:
- Судак – 38 см
- Сом пресноводный – 60 см
- Сазан – 35 см
- Рыбец, сырть – 22 см
- Лещ в реке Дон – 28 см
- Лещ в других водоемах – 24 см
- Берш – 26 см
- Жерех – 35 см
- Толстолобики – 50 см
- Чехонь – 24 см
- Щука – 30 см
- Линь – 17 см
- Язь – 26 см
- Рак пресноводный – 9 см
- Подуст – 15 см
- Синец – 24 см
Кроме того, установлена и норма вылова на одного рыбака в течение суток. Так, кроме рапана и карася она составляет не более 5 килограммов или 1 экземпляр в случае, если его вес превышает 5 килограммов.
К примеру, суточная норма на одного рыбака по судаку, сому и толстолобику составляет не более 2 штук, по сазану – 3 штуки, по рыбцу и сырти – 5 штук.
Норма по серебряному карасю установлена в размере 10 кг, а по пресноводным ракам – не более 30 штук на человека.
За нарушения предусмотрена административная ответственность в виде штрафов.
