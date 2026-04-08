Главное

ТМК и ВолгГТУ будут вместе развивать науку и образование в Волгоградской области С главной площади Волгограда уберут памятник Невскому и уложат на ней газон С салютом и большими экранами: парад Победы-2026 в Волгограде перенесут на новое место Бочаров 12 лет назад возглавил Волгоградскую область: как изменились регион и сам губернатор Майские праздники в Волгограде: сколько отдыхаем и выгодно ли брать отпуск

Актуально

Федеральные новости

 В России с 1 сентября начнут маркировать медицинские маски, шприцы и салфетки
Правительство России пополнило список медицинских изделий, которые подлежат обязательной маркировке «Честный знак». Как сообщили в Центре развития перспективных технологий, перечень пополнился 12 новыми позициями.  Согласно документу, который подписал премьер-министр...
 Роскомнадзор: число хакерских атак выросло после блокировки Telegram
В России число DDoS-атак выросло в десятки раз после появления в СМИ сообщений о возможной блокировке мессенджера Telegram. Об этом сообщило РИА Новости 6 апреля со ссылкой на Роскомнадзор. ...
Общество

В Волгоградской области запретили вылов рыбца и судака: все виды ограничений для рыбаков

Общество 08.04.2026 05:45
0
С 15 апреля в Волгоградской области вступает в силу запрет на вылов рыбца и судака. Ловля рыбы этих видов ограничена временно на основании Правил рыболовства, которые установлены для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна.

Под запретом рыбец, судак и щука

Так, рыбалка в Донском бассейне на рыбца запрещена до 15 июня, а на судака – до 8 июня. Кроме того, до 25 апреля еще действует запрет на вылов щуки.

Кроме того, до 15 сентября не допускается вылов пресноводного рака в Цимлянском водохранилище.

В течении всего года запрещено ловить осетровые виды рыб, самок рака пресноводного, вынашивающих икру и личинок, а также водных животных и растения, занесенных в Красную книгу РФ и Красную книгу Волгоградской области.

В Цимлянском отделе Рыбоохраны напомнили и о других ограничениях, которые в ближайшее время вступят в силу.

Лимит по крючкам и удочкам

С 20 апреля по 1 июня с целью усиления охраны весенне-нерестующих видов рыб на реке Дон со всеми его притоками, а также на участке выше устья реки Иловля, ловить рыбу можно будет только с берега поплавочной или донной удочкой с одним крючком. Использование всех видов судов и плавучих средств для рыбалки в этот период запрещено.

Аналогичные запреты будут действовать с 25 апреля по 1 июня на реке Дон (Верхний плес Цимлянского водохранилища) от ж/д моста у х. Ложки до устья р. Иловля.

А также с 1 мая по 1 июня – в Цимлянском водохранилище: от плотины ГЭС до ж/д моста у х. Ложки 

Вес и размер имеет значение

Также необходимо помнить, что Правилами рыболовства установлен минимально разрешенный размер для вылова рыбы по каждому виду в Азово-Черноморском регионе. 

В водоемах Волгоградской области нельзя ловить рыбу, если она меньше следующего размера: 

 

  • Судак – 38 см
  • Сом пресноводный – 60 см
  • Сазан – 35 см
  • Рыбец, сырть – 22 см
  • Лещ в реке Дон – 28 см
  • Лещ в других водоемах – 24 см
  • Берш – 26 см
  • Жерех – 35 см
  • Толстолобики – 50 см
  • Чехонь – 24 см
  • Щука – 30 см
  • Линь – 17 см
  • Язь – 26 см
  • Рак пресноводный – 9 см
  • Подуст – 15 см
  • Синец – 24 см

 

Кроме того, установлена и норма вылова на одного рыбака в течение суток. Так, кроме рапана и карася она составляет не более 5 килограммов или 1 экземпляр в случае, если его вес превышает 5 килограммов. 

К примеру, суточная норма на одного рыбака по судаку, сому и толстолобику составляет не более 2 штук, по сазану – 3 штуки, по рыбцу и сырти – 5 штук.

Норма по серебряному карасю установлена в размере 10 кг, а по пресноводным ракам – не более 30 штук на человека. 

За нарушения предусмотрена административная ответственность в виде штрафов.


Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
08.04.2026 08:07
Общество 08.04.2026 08:07
Комментарии

0
Далее
Общество
08.04.2026 08:06
Общество 08.04.2026 08:06
Комментарии

0
Далее
Общество
08.04.2026 07:40
Общество 08.04.2026 07:40
Комментарии

0
Далее
Общество
08.04.2026 07:20
Общество 08.04.2026 07:20
Комментарии

0
Далее
Общество
08.04.2026 06:58
Общество 08.04.2026 06:58
Комментарии

0
Далее
Общество
08.04.2026 05:45
Общество 08.04.2026 05:45
Комментарии

0
Далее
Общество
07.04.2026 21:42
Общество 07.04.2026 21:42
Комментарии

0
Далее
Общество
07.04.2026 20:38
Общество 07.04.2026 20:38
Комментарии

0
Далее
Общество
07.04.2026 19:45
Общество 07.04.2026 19:45
Комментарии

0
Далее
Общество
07.04.2026 19:11
Общество 07.04.2026 19:11
Комментарии

0
Далее
Общество
07.04.2026 19:10
Общество 07.04.2026 19:10
Комментарии

0
Далее
Общество
07.04.2026 18:05
Общество 07.04.2026 18:05
Комментарии

0
Далее
Общество
07.04.2026 17:49
Общество 07.04.2026 17:49
Комментарии

0
Далее
Общество
07.04.2026 17:34
Общество 07.04.2026 17:34
Комментарии

0
Далее
Общество
07.04.2026 17:21
Общество 07.04.2026 17:21
Комментарии

0
Далее

