В Волгоградской области главку МВД России исполнилось 107 лет





16 апреля ГУ МВД России по Волгоградской области отмечает своё 107-летие. История регионального главка уходит корнями в царицынский период, когда в разгар гражданской войны было образовано управление губернской милиции.

С первых дней своего существования перед правоохранителями были поставлены масштабные задачи – обуздать разгул банд и обеспечить безопасность граждан. Кровавое противостояние с криминальным подпольем растянулось на тяжёлые пять лет.

Особой вклад сотрудники главка внесли в защиту осаждённого Сталинграда. Служители правопорядка в составе 10-й дивизии войск НКВД первыми встретили врага на подступах к городу. По итогу сражений порядка 700 сотрудников ведомства были удостоены высоких государственных наград.

Продолжают защищать жителей Волгоградской области полицейские и в настоящее время. Благодаря правоохранителям вот уже многие годы в регионе отмечается снижение преступности и повышение раскрываемости.

