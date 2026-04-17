В Волгоградской области в выходные воздух прогреется до +20º





В Волгоградской области в выходные температура воздуха поднимется до +20º. Как рассказали в Волгоградском ЦГМС, при этом в регионе ожидается кратковременные дожди и туман.

— 18 апреля в отдельных районах кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах туман. Температура воздуха днем +14...19º, — сообщили синоптики. — 19 апреля ночью без существенных осадков, днем в отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром местами туман. Порывы ветра при грозах могут достигать 15-20 м/с.

Температура воздуха в воскресенье ожидается днем в пределах +12...17º, местами до +20º.