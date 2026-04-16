Объявлен состав судейской бригады на игру «СКА‑Хабаровск» – «Ротор»





В рамках 29‑го тура Первой лиги состоится захватывающее противостояние между СКА‑Хабаровск и волгоградским «Ротором». Матч пройдёт 18 апреля в 10:00 на стадионе «Имени В. И. Ленина» в Хабаровске.

Матч будет обслуживать следующая бригада арбитров:

Главный судья: Матвей Заика (Ростов‑на‑Дону). Родился 20 марта 2002 года. Начал карьеру в 2023 году с матчей Молодёжной футбольной лиги, затем перешёл во Вторую лигу. В сезоне 2025/2026 дебютировал в Первой лиге. На апрель 2026 года отсудил 12 матчей в текущем сезоне, показал 21 жёлтую карточку, 1 вторую жёлтую карточку и назначил 2 пенальти.

Первый помощник судьи: Руслан Шекемов (Нальчик). Родился 18 августа 1991 года, работает в качестве помощника судьи.

Второй помощник судьи: Дмитрий Лысенко (Благовещенск). Родился 8 августа 1996 года, также выступает в роли помощника арбитра.

Резервный судья: Иван Пожидаев (Комсомольск‑на‑Амуре). Родился 21 октября 1991 года, начал судейскую карьеру в 2017 году.

Официальные лица матча:

Делегат: Василий Иванов (Москва). Родился 21 марта 1970 года в Ленинграде (ныне – Санкт‑Петербург), с 2025 года занимает должность директора Департамента проведения соревнований ФНЛ. Ранее работал футбольным агентом и генеральным директором нескольких клубов.

Инспектор матча: Василий Правило (Краснодар). Родился 14 декабря 1959 года. В прошлом – футболист («Дружба» Майкоп, «Кубань» Краснодар), с 1992 года – арбитр. В 1999-2007 годах работал ассистентом судьи в высшем дивизионе России. Сейчас руководит «Школой молодого арбитра» в Краснодаре и Региональным центром подготовки футбольных арбитров ККФФ.

