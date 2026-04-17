Волгоградцы отправили в страдающий от наводнения Дагестан гумконвой Гуцан привел Совфеду плохой пример из Волгограда с алкомаркетом вместо ФОКа В Волгограде спроектируют круговое трамвайное движение у ТРЦ «Акварель» Повреждённые дома и объекты ТЭК: что известно о смертельном ударе ВСУ по Волгоградской области В Волгоградской области запретили вылов рыбца и судака: все виды ограничений для рыбаков

«Ротор» – «Сокол»: победа на классе – 1:0

«Закрываемся навсегда!»: в Волгограде на пр. Металлургов начался массовый снос торговых павильонов

Главный тренер «Ротора» Дмитрий Парфёнов рассказал о прогрессе коллектива после рестарта сезона

Федеральные новости
 Регионы России отменяют парады Победы и салюты 9 Мая
Власти регионов России одни за другими отменяют парады Победы и праздничные салюты 9 Мая. Как сообщает ИА «Высота 102», такие решения уже приняты в Саратовской и Архангельской областях.
Федеральные новости
 ВЦИОМ: 83% россиян хотят ограничить доступ детей в соцсети
83% россиян поддержали ограничение показа детям нежелательного контента и верификацию возраста в соцсетях. Такими данными поделились по итогам опроса в аналитическом центре.
Федеральные новости

Регионы России отменяют парады Победы и салюты 9 Мая

Федеральные новости 17.04.2026 07:01
17.04.2026 07:01


Власти регионов России одни за другими отменяют парады Победы и праздничные салюты 9 Мая. Как сообщает ИА «Высота 102», такие решения уже приняты в Саратовской и Архангельской областях. В ряде регионов вопрос обсуждается в администрациях.

Напомним, одними из первых в России об отмене парада и салюта по случаю Дня Победы объявили в Саратовской области. В частности, от мероприятий отказался в числе первых областной центр. Затем губернатор Роман Бусаргин объявил о решении отказаться от парада во всем регионе. Иные праздничные мероприятия, по его словам, как, например, концерты для ветеранов, пройдут в обязательном порядке. 

Не будут проводить в этом году парад и в городе Мирном Архангельской области. В предыдущие годы здесь проходило торжественное построение личного состава космодрома Плесецк. В этом же году чиновники объявили о решении отменить данное мероприятие и организовать лишь культурные, не предполагающие массового скопления зрителей. 

Со ссылкой на источники в военном ведомстве журналисты Калининграда также сообщают об отмене парада 9 Мая. По данным СМИ, парадные расчеты уже возвращаются в пункты постоянной дислокации. Однако же, пока официального объявления об отмене мероприятия не поступал.

Как передает «Ъ», в Курской и Белгородской областях торжественные шествия войск и техники не проводятся с начала специальной военной операции (СВО). В этом году оперативный штаб в Курске озвучил решение об отказе от парада еще 23 марта. В Белгороде, по данным издания, власти могут принять аналогичное решение. 

Не озвучивалось решение пока и в Брянске.

Под вопросом, по информации ряда СМИ, оказалось и проведение парада в столице России. Его могут либо отменить совсем, либо провести в усеченном формате. В числе причин называют необходимость обеспечения безопасности и высокие риски, связанные с передислокацией участников и военной техники.

Напомним, что решение о местных парадах традиционно отдается на усмотрение губернаторов и под их ответственность. В Волгограде, по данным ИА «Высота 102», на утро 17 апреля действующей остается информация о проведении парада, артиллерийского салюта и фейерверка 9 мая. Власти Волгоградской области не объявляли об отмене этих мероприятий. В случае, если решения отказаться от парада не примут, его проведут в этом году на Центральной набережной Волгограда. 

Федеральные новости
17.04.2026 07:01
Федеральные новости 17.04.2026 07:01
