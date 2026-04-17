Регионы России отменяют парады Победы и салюты 9 Мая





Власти регионов России одни за другими отменяют парады Победы и праздничные салюты 9 Мая. Как сообщает ИА «Высота 102», такие решения уже приняты в Саратовской и Архангельской областях. В ряде регионов вопрос обсуждается в администрациях.

Напомним, одними из первых в России об отмене парада и салюта по случаю Дня Победы объявили в Саратовской области. В частности, от мероприятий отказался в числе первых областной центр. Затем губернатор Роман Бусаргин объявил о решении отказаться от парада во всем регионе. Иные праздничные мероприятия, по его словам, как, например, концерты для ветеранов, пройдут в обязательном порядке.

Не будут проводить в этом году парад и в городе Мирном Архангельской области. В предыдущие годы здесь проходило торжественное построение личного состава космодрома Плесецк. В этом же году чиновники объявили о решении отменить данное мероприятие и организовать лишь культурные, не предполагающие массового скопления зрителей.

Со ссылкой на источники в военном ведомстве журналисты Калининграда также сообщают об отмене парада 9 Мая. По данным СМИ, парадные расчеты уже возвращаются в пункты постоянной дислокации. Однако же, пока официального объявления об отмене мероприятия не поступал.

Как передает «Ъ», в Курской и Белгородской областях торжественные шествия войск и техники не проводятся с начала специальной военной операции (СВО). В этом году оперативный штаб в Курске озвучил решение об отказе от парада еще 23 марта. В Белгороде, по данным издания, власти могут принять аналогичное решение.

Не озвучивалось решение пока и в Брянске.

Под вопросом, по информации ряда СМИ, оказалось и проведение парада в столице России. Его могут либо отменить совсем, либо провести в усеченном формате. В числе причин называют необходимость обеспечения безопасности и высокие риски, связанные с передислокацией участников и военной техники.

Напомним, что решение о местных парадах традиционно отдается на усмотрение губернаторов и под их ответственность. В Волгограде, по данным ИА «Высота 102», на утро 17 апреля действующей остается информация о проведении парада, артиллерийского салюта и фейерверка 9 мая. Власти Волгоградской области не объявляли об отмене этих мероприятий. В случае, если решения отказаться от парада не примут, его проведут в этом году на Центральной набережной Волгограда.