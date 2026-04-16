



Житель Иловлинского района привлечен к административной ответственности за невыполнение предупреждения, касающегося деятельности иностранного агента. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции, Андрей П. распространил в мессенджере материалы сетевого издания, внесённого в 2024 году в реестр иностранных агентов. При этом статус издания он не указал. Минюст направил в адрес правонарушителя предупреждение, в котором был установлен срок для устранения нарушения.

Однако мужчина его проигнорировал. В связи с чем в отношении него был составлен административный протокол. На суде к тому же выяснилось, что ранее мужчина привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.