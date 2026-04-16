





О снижении цен на отдых в некоторых странах Юго-Восточной Азии, а также на юге России за две недели до начала майских праздников заявили в Волгоградстате.

По информации ведомства, поездки в азиатские страны подешевели более чем на 8%. Стоимость отдыха на черноморских курортах снизилась на 5%. Накануне «горячего» сезона стало доступнее проживание в отелях разного класса, в пансионатах и хостелах.

Волгоградские турагенты в свою очередь заявляют, что незначительные снижения цен не влияют на общую рыночную ситуацию.

- Цены на отдых держатся на прежнем уровне и даже повышаются, - отмечает представитель компании "ВолгоградТУР" Светлана Курьянова. – Честно говоря, тенденций к их снижению сейчас и нет. На мой взгляд, с каждым годом динамика, напротив, будет становиться все хуже. Это связано в первую очередь с ограниченным количеством направлений, которые мы можем предложить горожанам, а также с числом самолетов.

Накануне майских праздников многие туристы решили повременить с покупкой зарубежных туров. А вот отдых в России пользуется у волгоградцев большим спросом. На длинные выходные горожане готовы сорваться на Кавказ или на побережье Черного моря. Своей популярности в глазах туристов не теряют и тихие городки Белоруссии.