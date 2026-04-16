Новую вертолетную площадку запустили в Михайловке





Новая посадочная площадка для санитарной авиации введена в эксплуатацию в Михайловке. Объект, построенный на территории новой инфекционной больницы, позволит в круглосуточном режиме максимально оперативно эвакуировать пациентов в опорные медицинские учреждения региона, сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Благоустройство территории под нее было завершено в прошлом году, в 2026-м оформлена вся необходимая аэронавигационная документация. Работа по приему воздушных судов уже стартовала.

Напомним, как сообщало информагентство, ранее вертолетам с медиками приходилось приземляться на городском стадионе.

Справка. Посадочные площадки в настоящее время функционируют во всех опорных больницах третьего уровня, где оказывают экстренную помощь: для кардиоцентра в Советском районе, больницы СМП №25 и областной больницы № 1 в Дзержинском районе, больницы № 15 в Красноармейском районе, больницы им. С.З.Фишера в Волжском, а также для Урюпинской ЦРБ и ЦГБ Камышина.