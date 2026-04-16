Водители устроили «битву» автобусов в Ростове с пострадавшими





В Ростове-на-Дону двое 33-летних водителей автобусов поскандалили на дороге, в результате чего в больнице оказался пожилой пассажир одного из них. Как сообщает Привет-Ростов, финалом агрессивной езды стало серьезное ДТП с участием транспортных средств.

Авария произошла на проспекте Нагибина, однако подрезать друг друга, по словам очевидцев, водители автобусов стали еще на Ворошиловском проспекте.

– По словам свидетелей, всю поездку мужчины переругивались и выясняли отношения, а затем водитель автобуса маршрута №65А якобы специально спровоцировал аварию. В салоне выбиты стёкла, люди падали на пол. Одна девушка разбила голову, – передают ростовские журналисты. – В настоящее время полицейские проводят проверку, устанавливают все обстоятельства случившегося, а также точную причину аварии.

По информации Госавтоинспекции, помощь врачей потребовалась 61-летнему мужчине. Степень тяжести полученных им травм уточняется.

Фото: Госавтоинспекция Ростовской области