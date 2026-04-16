Беременных из сел Волгоградской области бесплатно отвезут к врачам

Изменения в территориальную программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи внесли депутаты Волгоградской облдумы на заседании, которое прошло 16 апреля. Как сообщили в регпарламенте, поправки, в частности, коснулись повышения доступности медицины в сельской местности.

Так, предусмотрена доставка беременных женщин, проживающих в отдалённых населённых пунктах, не имеющих регулярного транспортного сообщения по маршрутам общественного транспорта с близлежащей профильной медицинской организацией, в лечебные учреждения и обратно к месту проживания.