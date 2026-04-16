



В Волгограде в аэропорту пассажиры вынуждены уже несколько часов томиться в ожидании вылета самолёта в Санкт-Петербург. Совместный рейс № FV6118 авиакомпаний «Россия» и «Аэрофлот» не смог вовремя вылетать по маршруту.

Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, сбой произошёл по техническим причинам. Ориентировочно, самолёт покинет аэропорт с десятичасовой в 22:50 с 10-часовой задержкой.

Отметим, рейс № FV6118 должен был выполнить современный узкофюзеляжный ближнемагистральный самолёт Sukhoi Superjet 100 российского производства.

