 Вдовы участников СВО получат право на бесплатное высшее образование
Сегодня, 14 апреля, Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект об предоставлении права вдовам участников СВО на бесплатное получение высшего образования. Уточняется, что мера будет...
 Саратов отказался от парада и салюта 9 Мая
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил  13 апреля о своем решении отказаться от проведения парада Победы 9 Мая в этом году. Как сообщает со ссылкой на главу региона ИА...
Гуцан привел Совфеду плохой пример из Волгограда с алкомаркетом вместо ФОКа

Главное 15.04.2026 11:59
Генеральный прокурор Александр Гуцан в своем выступлении 15 апреля в Совете Федерации упомянул случай вопиющего нарушения в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», речь идет о строительстве очередного магазина на месте предполагаемого спортивного комплекса.

– В ходе целевой проверки выявлено 15 тысяч нарушений [в сфере спорта], включая факты незаконной передачи спортивной инфраструктуры под торговые и развлекательные цели, – сообщил сенаторам общероссийские показатели Гуцан. – Например, под обязательство возведения физкультурно-оздоровительного центра в городе Волгоград предприниматель получил участок без торгов. Однако построил на его месте магазин для продажи алкогольной продукции. 

По словам Александра Гуцана, по иску прокурора незаконная сделка была аннулирована, а постройка приводится в соответствие с назначением. 

Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало о том, что в Волгограде земельный участок по адресу ул. Хользунова, д.61 был без торгов передан мэрией коммерсантам для строительства ФОКа. Не прошло и года, как ООО «Рента Вектор» за скромную сумму в размере 795 тысяч рублей полностью выкупила права на землю площадью 3,9 тыс. кв. метров. Однако к концу года здесь вместо спортивного комплекса неожиданно вырос сетевой магазин. Это здание предприимчивые дельцы продали аффилированному ИП Бут М.В., но уже за 72 миллиона рублей.

Через суд прокуратура аннулировала дерзкую сделку, однако коммерсанты пытались оспорить это решение. В итогу точку в спорах поставил кассационный суд, приняв позицию прокуратуры.

11 декабря Генеральный прокурор РФ побывал с рабочим визитом в Волгограде и провел личный прием жителей региона. О каких проблемах рассказывали волгоградцы Александру  Гуцану читайте в специальном материале ИА «Высота 102». 

Фото: Генпрокуратура РФ 

Главное 15.04.2026 11:59
