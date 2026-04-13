«Ротор» – «Сокол»: победа на классе – 1:0

В матче 28 тура чемпионата России по футболу подопечные Дмитрия Парфёнова переиграли на домашнем стадионе аутсайдера Лиги Pari – саратовский «Сокол». Хозяева поля добились победы со счётом 1:0, что позволило им укрепить позиции в верхней части турнирной таблицы.





«Ротор» с самого начала задал чёткий рисунок игры: волгоградцы взяли мяч под контроль и методично осаждали ворота гостей, а «Сокол» с первых минут занял оборонительную позицию – классическая тактика аутсайдера против более сильного соперника.





Решающий гол состоялся на 11‑й минуте: нападающий хозяев Давид Давидян воспользовался пассивностью обороны саратовцев и хладнокровно поразил ворота из‑за пределов штрафной – точный удар лишил вратаря «Сокола» шансов на спасение.





Во втором тайме «Ротор» продолжил диктовать условия. Волгоградцы играли уверенно, создавая давление и возможности для голевых атак, но торопливость в завершающей стадии не позволяла превратить преимущество в забитые голы.





У сине‑голубых была не одна возможность снять все вопросы о победителе, и каждый упущенный шанс отзывался стоном на трибунах. На 64‑й минуте Илья Родионов выдаёт блестящий пас на Илью Сафронова, но тот, к разочарованию болельщиков, неудачно подрабатывает мяч – вратарь гостей успевает ликвидировать угрозу. На 68‑й минуте Сергей Макаров пасом в касание отправляет Давидяна во фланг. Давид навесил на Родионова – тот бьёт с лёта, но мяч пролетает выше ворот, заставляя волгоградцев схватиться за головы.





На 87‑й минуте Александр Трошечкин откатывает мяч на Илью Сафронова – и снова мимо! Илья заряжает «по воробьям», а болельщики в отчаянии закрывают лица руками.





Волгоградцы транжирили моменты с упорством, достойным лучшего применения, и чуть не поплатились за расточительность. На последних секундах компенсированного времени игрок «Сокола» Николай Поярков создаёт опасный момент: его удар после рикошета идёт точно в створ. Но Никита Чагров реагирует мгновенно, намертво фиксируя мяч и победу «Ротора».





















- Поздравляю с победой болельщиков и команду. Впереди у нас тяжёлый отрезок: за 14 дней нам предстоит сыграть четыре игры, включая тяжёлый выезд в Хабаровск. Задача максимально восстановить игроков и подготовить команду к решающим встречам, – поделился планами Дмитрий Парфёнов.

«Ротор» (Волгоград) – «Сокол» (Саратов) – 1:0 (1:0).

12 апреля. Волгоград. Стадион: «Волгоград Арена». 16780 зрителей.

Судьи: Артур Сагдиев (Набережные Челны), Денис Мирошник (Ставрополь), Виктор Медведев (Москва).

«Ротор»: Чагров, Коротков (Храмцов 82), Данилкин, Клещенко, Шильников (Бардыбахин, 46), Давидян (Кайнов, 85), Макаров, Трошечкин, Сафронов, Азнауров (Родионов, 55), Алиев (Эльдарушев, 46).

«Сокол»: Крайков, Печенкин, Бутаев (Поярков, 74), Чуриков, Глойдман (Мухин, 55), Быков, Лазарев, Сасин, Пасевич, Гурциев (Киреенко, 55), Кутовой (Шпитальный, 58).

Гол: Давидян, 11 (1:0).

Предупреждены: Шильников, 21 (срыв перспективной атаки). Клещенко, 72 (грубая игра) – Гурциев, 48 (грубая игра). Глойдман, 49 (срыв перспективной атаки). Печенкин, 66 (срыв перспективной атаки). Поярков, 83 (грубая игра)

Победа «Ротора» получилась неоднозначной: команда доминировала на протяжении всего матча, но столкнулась с проблемами в завершающей стадии атак. Решающий гол Давида Давидяна с дальней дистанции стал наградой за настойчивость, а сейв Чагрова в концовке – гарантией трёх очков. Следующий матч «Ротор» проведёт 18 апреля на выезде против «СКА‑Хабаровска».

Александр Веселовский

Фото: Андрей Поручаев