



В честь 81‑й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Российский футбольный союз (РФС) совместно с общероссийским гражданско‑патриотическим движением «Бессмертный полк России» при поддержке Управления Президента РФ по общественным проектам и Минспорта России проведут масштабную мемориальную акцию, сообщает РФС.

Мероприятие пройдёт в рамках программы РФС «Одна на всех: команда, Родина, Победа!» и охватит матчи нескольких крупных турниров: FONBET Кубка России (6–7 мая); перед матчами РПЛ и ФНЛ (10–11 мая); LEON Второй лиги.

На поле перед началом матчей выйдут игроки, тренеры и бригады арбитров – каждый из них будет держать портрет своего родственника, участвовавшего в Великой Отечественной войне. Если у участника матча нет родственника‑фронтовика, он выйдет с портретом ветерана из региона, который представляет его клуб. Это позволит почтить память местных героев и подчеркнуть связь спорта с историей конкретных городов и областей.

К памятной акции присоединятся и болельщики: им предлагают прийти на трибуны с портретами своих родных – участников войны. Таким образом, футбольные стадионы по всей стране превратятся в площадки коллективной памяти, где каждый сможет отдать дань уважения героям прошлого.

Акция не ограничится матчами высших лиг: в ней также примут участие команды Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ), женской Суперлиги и представители футзала. Это подчёркивает масштаб инициативы – она объединяет всё футбольное сообщество России, от профессиональных клубов до молодёжных и женских команд.

Проведение «Бессмертного полка» на стадионах стало уже доброй традицией, которая помогает сохранить связь поколений и напомнить о подвиге народа. Футбольное поле в эти дни становится не просто спортивной ареной, а местом, где история оживает через личные семейные истории, а единство болельщиков и спортсменов символизирует сплочённость всей страны.

Эта инициатива не только отдаёт дань уважения участникам войны, но и воспитывает патриотизм у молодого поколения, показывая, что память о Великой Победе – это то, что объединяет всех: игроков, тренеров, арбитров и зрителей, независимо от возраста и спортивного уровня.

Александр Веселовский

Фото: РФС