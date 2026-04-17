Волгоградцы отправили в страдающий от наводнения Дагестан гумконвой
Гуцан привел Совфеду плохой пример из Волгограда с алкомаркетом вместо ФОКа
В Волгограде спроектируют круговое трамвайное движение у ТРЦ «Акварель»
Повреждённые дома и объекты ТЭК: что известно о смертельном ударе ВСУ по Волгоградской области
В Волгоградской области запретили вылов рыбца и судака: все виды ограничений для рыбаков

«Ротор» – «Сокол»: победа на классе – 1:0

«Закрываемся навсегда!»: в Волгограде на пр. Металлургов начался массовый снос торговых павильонов

Главный тренер «Ротора» Дмитрий Парфёнов рассказал о прогрессе коллектива после рестарта сезона

 Регионы России отменяют парады Победы и салюты 9 Мая
Власти регионов России одни за другими отменяют парады Победы и праздничные салюты 9 Мая. Как сообщает ИА «Высота 102», такие решения уже приняты в Саратовской и Архангельской областях. В...
 ВЦИОМ: 83% россиян хотят ограничить доступ детей в соцсети
83% россиян поддержали ограничение показа детям нежелательного контента и верификацию возраста в соцсетях. Такими данными поделились по итогам опроса в аналитическом центре. На фоне мировой волны запретов на подключение несовершеннолетних...
«Бессмертный полк» на футбольных стадионах страны: память о Победе объединит спортсменов и болельщиков

Спорт 17.04.2026 07:30
В честь 81‑й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Российский футбольный союз (РФС) совместно с общероссийским гражданско‑патриотическим движением «Бессмертный полк России» при поддержке Управления Президента РФ по общественным проектам и Минспорта России проведут масштабную мемориальную акцию, сообщает РФС.

Мероприятие пройдёт в рамках программы РФС «Одна на всех: команда, Родина, Победа!» и охватит матчи нескольких крупных турниров: FONBET Кубка России (6–7 мая); перед матчами РПЛ и ФНЛ (10–11 мая); LEON Второй лиги.

На поле перед началом матчей выйдут игроки, тренеры и бригады арбитров – каждый из них будет держать портрет своего родственника, участвовавшего в Великой Отечественной войне. Если у участника матча нет родственника‑фронтовика, он выйдет с портретом ветерана из региона, который представляет его клуб. Это позволит почтить память местных героев и подчеркнуть связь спорта с историей конкретных городов и областей.

К памятной акции присоединятся и болельщики: им предлагают прийти на трибуны с портретами своих родных – участников войны. Таким образом, футбольные стадионы по всей стране превратятся в площадки коллективной памяти, где каждый сможет отдать дань уважения героям прошлого.

Акция не ограничится матчами высших лиг: в ней также примут участие команды Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ), женской Суперлиги и представители футзала. Это подчёркивает масштаб инициативы – она объединяет всё футбольное сообщество России, от профессиональных клубов до молодёжных и женских команд.

Проведение «Бессмертного полка» на стадионах стало уже доброй традицией, которая помогает сохранить связь поколений и напомнить о подвиге народа. Футбольное поле в эти дни становится не просто спортивной ареной, а местом, где история оживает через личные семейные истории, а единство болельщиков и спортсменов символизирует сплочённость всей страны.

Эта инициатива не только отдаёт дань уважения участникам войны, но и воспитывает патриотизм у молодого поколения, показывая, что память о Великой Победе – это то, что объединяет всех: игроков, тренеров, арбитров и зрителей, независимо от возраста и спортивного уровня.

Александр Веселовский

Фото: РФС

