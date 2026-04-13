



В Советском районе Волгограда начался основной этап подготовки строительства новой трамвайной ветки к ТРЦ «Акварель». 13 апреля муниципалитет объявил о поиске подрядной организации, готовой спроектировать новый объект.

Согласно техническому заданию, городские власти уже определились с маршрутом трамвайных путей. Разворотное кольцо на остановке «Обувная фабрика» будет реконструировано. Линию по направлению движения в сторону Кировского района продлят вдоль ул. Электролесовской вплоть до перекрёстка с ул. Автомобилистов, где трамвайный путь повернёт в направление Университетского проспекта, пройдя по территории между жилым массивом и проезжей частью. Достигнув Университетского проспекта, трамвай пересечёт ул. Автомобилистов и пойдёт вдоль территории дендрария ВНИАЛМИ и проезжей части в направлении ТРЦ «Акварель» вплоть до пересечения с ул. Степыкиной. Здесь линия будет проложена по периметру парковки торгового центра и свернёт к ул. Максима Загорулько, вдоль которой она впоследствии проследует вплоть до реконструируемого разворотного кольца на «Обувной фабрике».

В рамках разрабатываемого проекта специалистам предстоит предусмотреть монтаж шумозащитного покрытия на участке вдоль многоквартирных домов на ул. Автомобилистов, а также создание на всём протяжении путей новых остановок с современные павильонами.

Протяжённость новой линии составит порядка 4 километров. Пути должны быть спроектированы преимущественно с использованием бесстыковой технологии, когда рельсы свариваются. Для обеспечения нового участка электроэнергией инженерам предстоит заложить реконструкцию имеющейся или строительство новой тяговой подстанции.

Вместе с разработкой проекта победитель аукциона должен подготовить все необходимые изыскания и экспертизы, а также обеспечить согласование документов контролирующими структурами. На эти цели из бюджета выделено 69,5 млн рублей. Пакет документов должен быть передан заказчику к 1 октября 2027 года. Подрядчик будет отобран в конце апреля 2026 года.

Напомним, в 2023 году губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил администрации Волгограда пройти этап предварительных изысканий, необходимых для продления линии наземного трамвая от разворотного кольца на «Обувной фабрике» до ТРК «Акварель».

В 2024 году в рамках разработки нового генплана развития города специалисты предлагали продлить трамвайную линию от «Обувной фабрики» вплоть до «Горной поляны», где в ближайшее десятилетие планируется возвести новый многоквартирный жилой массив. Впоследствии, в 2025 году, от амбициозной идеи решили отказаться в пользу более скромной, с размещением трамвайного кольца у между ТРК «Лента» и ТРЦ «Акварель» на Университетском проспекте. Однако в результате и эти планы были скорректированы.

