Гуцан привел Совфеду плохой пример из Волгограда с алкомаркетом вместо ФОКа В Волгограде спроектируют круговое трамвайное движение у ТРЦ «Акварель» Повреждённые дома и объекты ТЭК: что известно о смертельном ударе ВСУ по Волгоградской области В Волгоградской области запретили вылов рыбца и судака: все виды ограничений для рыбаков С главной площади Волгограда уберут памятник Невскому и уложат на ней газон

«Ротор» – «Сокол»: победа на классе – 1:0

«Закрываемся навсегда!»: в Волгограде на пр. Металлургов начался массовый снос торговых павильонов

Главный тренер «Ротора» Дмитрий Парфёнов рассказал о прогрессе коллектива после рестарта сезона

 Не знавшая о своей беременности ростовчанка родила и бросила сына в роддоме
В Ростовской области 19-летняя девушка неожиданно для самой себя родила сына. Как сообщает Привет-Ростов, ростовчанка в один из дней обратилась к врачам с жалобами на боли в животе.  ...
 Вдовы участников СВО получат право на бесплатное высшее образование
Сегодня, 14 апреля, Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект об предоставлении права вдовам участников СВО на бесплатное получение высшего образования. Уточняется, что мера будет...
Как подключить частный дом к водоснабжению в Волгограде: инструкция

Общество 16.04.2026 14:47
0
16.04.2026 14:47


В Волгограде стало проще подключить частный дом к сетям водоснабжения и водоотведения. Подробную инструкцию по подключению ресурса читателям ИА «Высота 102» рассказали в «Концессиях водоснабжения». 

Куда обращаться 

Для того чтобы подключить дом к сетям, необходимо обратиться в  Центр обслуживания клиентов, где специалисты готовы взять на себя всю рутинную работу по оформлению документов для законного присоединения. 

На первом этапе сотрудники Центра проверят, к каким сетям можно подключить конкретное здание. В зависимости от расположения это может быть городской трубопровод, либо соседская сеть. Для этого нужно подать заявку на выдачу технических условий. 

Для оформления заявки необходимы следующие документы: 

  • паспорт,
  • выписки на земельный участок и объект ИЖС. 
Выписки можно заказать на Госуслугах, либо в МФЦ. Важно: выписки на момент обращения в Центр должны быть выданы не ранее, чем 30 дней назад.

Согласование точек присоединения

На следующих этапах абоненту необходимо будет в ресурсоснабжающей организации согласовать точки подключения со специалистами, которые на себя возьмут оформление заявки на технологическое присоединение и подготовку необходимых документов: 

  • выписки из градостроительного плана, либо из межевого дела;
  • водного баланса (расчет необходимого объема воды и канализации);
  • топографической съемки (её можно заказать самостоятельно в специализированной организации, либо заключить договор на данную услугу с «Концессиями»).

Проект технологического подключения  

После этого владелец дома заключает с «Концессиями» договор на технологическое присоединение. Для этого потребуется проект, заказать который можно в любой проектной организации или в самой компании. После этого дом подключат к сетям водоснабжения и водоотведения. 

Специалистам ресурсоснабжающей организации останется только освидетельствовать сеть, опломбировать счетчик в водопроводном колодце и выдать владельцу жилого дома акт о выполнении технологического присоединения. Его потом нужно будет предоставить в «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» для заключения договора на оказание услуг. 

Справка: бесплатную консультацию можно получить в офисе по о адресу: ул. Пархоменко, 47а (с обратной стороны здания). Бланк заявления на выдачу технологических условий можно скачать на сайте «Концессий водоснабжения» и отправить по электронной почте: info@investvoda.ru

