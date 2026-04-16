Как подключить частный дом к водоснабжению в Волгограде: инструкция





В Волгограде стало проще подключить частный дом к сетям водоснабжения и водоотведения. Подробную инструкцию по подключению ресурса читателям ИА «Высота 102» рассказали в «Концессиях водоснабжения».

Куда обращаться

Для того чтобы подключить дом к сетям, необходимо обратиться в Центр обслуживания клиентов, где специалисты готовы взять на себя всю рутинную работу по оформлению документов для законного присоединения.

На первом этапе сотрудники Центра проверят, к каким сетям можно подключить конкретное здание. В зависимости от расположения это может быть городской трубопровод, либо соседская сеть. Для этого нужно подать заявку на выдачу технических условий.

Для оформления заявки необходимы следующие документы:

паспорт,

выписки на земельный участок и объект ИЖС.

Выписки можно заказать на Госуслугах, либо в МФЦ. Важно: выписки на момент обращения в Центр должны быть выданы не ранее, чем 30 дней назад.

Согласование точек присоединения

На следующих этапах абоненту необходимо будет в ресурсоснабжающей организации согласовать точки подключения со специалистами, которые на себя возьмут оформление заявки на технологическое присоединение и подготовку необходимых документов:

выписки из градостроительного плана, либо из межевого дела;

водного баланса (расчет необходимого объема воды и канализации);

топографической съемки (её можно заказать самостоятельно в специализированной организации, либо заключить договор на данную услугу с «Концессиями»).

Проект технологического подключения

После этого владелец дома заключает с «Концессиями» договор на технологическое присоединение. Для этого потребуется проект, заказать который можно в любой проектной организации или в самой компании. После этого дом подключат к сетям водоснабжения и водоотведения.

Специалистам ресурсоснабжающей организации останется только освидетельствовать сеть, опломбировать счетчик в водопроводном колодце и выдать владельцу жилого дома акт о выполнении технологического присоединения. Его потом нужно будет предоставить в «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» для заключения договора на оказание услуг.

Справка: бесплатную консультацию можно получить в офисе по о адресу: ул. Пархоменко, 47а (с обратной стороны здания). Бланк заявления на выдачу технологических условий можно скачать на сайте «Концессий водоснабжения» и отправить по электронной почте: info@investvoda.ru