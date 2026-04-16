Терапевт: гнев и тревога сокращают жизнь человеку





Кровь в организме выполняет важнейшие функции, от которых зависит здоровье и внешность человека. Она насыщает клетки кислородом, питательными веществами, гормонами и ферментами, к легким, почка и коже она доставляет продукты обмена для выделения. От ее качества зависит температура тела и скорость заживление травм.

Какие продукты помогут поддержать качество крови в организме на хорошем уровне и что еще необходимо для этого, рассказала врач-терапевт Краснослободской поликлиники ГБУЗ «Среднеахтубинская ЦРБ» Татьяна Архиреева.

Овощи и фрукты

Для поддержания качества крови достаточно добавить в рацион всего несколько видов овощей и фруктов.

– Например, виноград, который помогает при анемии и хронической усталости, морковь, потому что она выводит токсины и активизирует процессы внутриклеточного восстановления, яблоки, так как они незаменимы для нормальной свертываемости крови и к тому же снижают уровень холестерина, свеклу, которая нормализует кровообращение, укрепляет стенки сосудов и активно предотвращает склеротические явления, – пояснила врач.

Также, по словам специалиста, полезны будут орехи и семена, гречка, печень, мясо и продукты-источники Омега-3.

Вода и положительные эмоции

Чтобы еда правильно усваивалась, а кровь обогащалась полезными витаминами и микроэлементами, человеку необходимо задуматься и об умеренной кардионагрузке.

– Бег, плавание, ходьба – эти занятия препятствуют застоям и тромбообразованию. Еще одна важная рекомендация касается потребления в день достаточного количества воды, так как это предотвращает загустение крови. Важно пить воду в течение дня маленькими глоточками и не пренебрегать растительной пищей, начиная обед с салата, – рекомендует врач-терапевт.

На биохимический состав крови влияет и эмоциональное состояние. Гнев, тревога и волнение могут увеличить количество лейкоцитов, что за собой влечет подъем уровня кортизола и адреналина, способствующих повышению артериального давления и увеличению вязкости крови. Положительные же эмоции способствуют выработке серотонина и эндорфина, которые улучшают кровообращение и гормональный фон.

Фото: изображение создано при помощи ИИ, комитет здравоохранения Волгоградской области