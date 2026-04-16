Главное

Волгоградцы отправили в страдающий от наводнения Дагестан гумконвой: видео Гуцан привел Совфеду плохой пример из Волгограда с алкомаркетом вместо ФОКа В Волгограде спроектируют круговое трамвайное движение у ТРЦ «Акварель» Повреждённые дома и объекты ТЭК: что известно о смертельном ударе ВСУ по Волгоградской области В Волгоградской области запретили вылов рыбца и судака: все виды ограничений для рыбаков

Актуально

«Ротор» – «Сокол»: победа на классе – 1:0

«Закрываемся навсегда!»: в Волгограде на пр. Металлургов начался массовый снос торговых павильонов

Главный тренер «Ротора» Дмитрий Парфёнов рассказал о прогрессе коллектива после рестарта сезона

Федеральные новости

 ВЦИОМ: 83% россиян хотят ограничить доступ детей в соцсети
83% россиян поддержали ограничение показа детям нежелательного контента и верификацию возраста в соцсетях. Такими данными поделились по итогам опроса в аналитическом центре. На фоне мировой волны запретов на подключение несовершеннолетних...
 Водители устроили «битву» автобусов в Ростове с пострадавшими
В Ростове-на-Дону двое 33-летних водителей автобусов поскандалили на дороге, в результате чего в больнице оказался пожилой пассажир одного из них. Как сообщает Привет-Ростов, финалом агрессивной езды стало серьезное ДТП...
Общество

Терапевт: гнев и тревога сокращают жизнь человеку

0
Кровь в организме выполняет важнейшие функции, от которых зависит здоровье и внешность человека. Она насыщает клетки кислородом, питательными веществами, гормонами и ферментами, к легким, почка и коже она доставляет продукты обмена для выделения. От ее качества зависит температура тела и скорость заживление травм. 

Какие продукты помогут поддержать качество крови в организме на хорошем уровне и что еще необходимо для этого, рассказала врач-терапевт Краснослободской поликлиники ГБУЗ «Среднеахтубинская ЦРБ» Татьяна Архиреева. 

Овощи и фрукты 

Для поддержания качества крови достаточно добавить в рацион всего несколько видов овощей и фруктов.

– Например, виноград, который помогает при анемии и хронической усталости, морковь, потому что она выводит токсины и активизирует процессы внутриклеточного восстановления, яблоки, так как они незаменимы для нормальной свертываемости крови и к тому же снижают уровень холестерина, свеклу, которая нормализует кровообращение, укрепляет стенки сосудов и активно предотвращает склеротические явления, – пояснила врач. 

Также, по словам специалиста, полезны будут орехи и семена, гречка, печень, мясо и продукты-источники Омега-3. 

Вода и положительные эмоции

Чтобы еда правильно усваивалась, а кровь обогащалась полезными витаминами и микроэлементами, человеку необходимо задуматься и об умеренной кардионагрузке. 

– Бег, плавание, ходьба – эти занятия препятствуют застоям и тромбообразованию. Еще одна важная рекомендация касается потребления в день достаточного количества воды, так как это предотвращает загустение крови. Важно пить воду в течение дня маленькими глоточками и не пренебрегать растительной пищей, начиная обед с салата, – рекомендует врач-терапевт. 

На биохимический состав крови влияет и эмоциональное состояние. Гнев, тревога и волнение могут увеличить количество лейкоцитов, что за собой влечет подъем уровня кортизола и адреналина, способствующих повышению артериального давления и увеличению вязкости крови. Положительные же эмоции способствуют выработке серотонина и эндорфина, которые улучшают кровообращение и гормональный фон. 

Фото: изображение создано при помощи ИИ, комитет здравоохранения Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
16.04.2026 20:44
Общество 16.04.2026 20:44
Комментарии

0
Далее
Общество
16.04.2026 20:22
Общество 16.04.2026 20:22
Комментарии

0
Далее
Общество
16.04.2026 19:30
Общество 16.04.2026 19:30
Комментарии

0
Далее
Общество
16.04.2026 19:01
Общество 16.04.2026 19:01
Комментарии

0
Далее
Общество
16.04.2026 18:14
Общество 16.04.2026 18:14
Комментарии

0
Далее
Общество
16.04.2026 18:01
Общество 16.04.2026 18:01
Комментарии

0
Далее
Общество
16.04.2026 16:45
Общество 16.04.2026 16:45
Комментарии

0
Далее
Общество
16.04.2026 16:27
Общество 16.04.2026 16:27
Комментарии

0
Далее
Общество
16.04.2026 16:17
Общество 16.04.2026 16:17
Комментарии

0
Далее
Общество
16.04.2026 16:01
Общество 16.04.2026 16:01
Комментарии

0
Далее
Общество
16.04.2026 14:47
Общество 16.04.2026 14:47
Комментарии

0
Далее
Общество
16.04.2026 14:15
Общество 16.04.2026 14:15
Комментарии

0
Далее
Общество
16.04.2026 13:48
Общество 16.04.2026 13:48
Комментарии

0
Далее
Общество
16.04.2026 13:23
Общество 16.04.2026 13:23
Комментарии

0
Далее
Общество
16.04.2026 12:49
Общество 16.04.2026 12:49
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

