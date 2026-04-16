Гуцан привел Совфеду плохой пример из Волгограда с алкомаркетом вместо ФОКа В Волгограде спроектируют круговое трамвайное движение у ТРЦ «Акварель» Повреждённые дома и объекты ТЭК: что известно о смертельном ударе ВСУ по Волгоградской области В Волгоградской области запретили вылов рыбца и судака: все виды ограничений для рыбаков С главной площади Волгограда уберут памятник Невскому и уложат на ней газон

«Ротор» – «Сокол»: победа на классе – 1:0

«Закрываемся навсегда!»: в Волгограде на пр. Металлургов начался массовый снос торговых павильонов

Главный тренер «Ротора» Дмитрий Парфёнов рассказал о прогрессе коллектива после рестарта сезона

 ВЦИОМ: 83% россиян хотят ограничить доступ детей в соцсети
83% россиян поддержали ограничение показа детям нежелательного контента и верификацию возраста в соцсетях. Такими данными поделились по итогам опроса в аналитическом центре.
 Водители устроили «битву» автобусов в Ростове с пострадавшими
В Ростове-на-Дону двое 33-летних водителей автобусов поскандалили на дороге, в результате чего в больнице оказался пожилой пассажир одного из них. Как сообщает Привет-Ростов, финалом агрессивной езды стало серьезное ДТП...
ВЦИОМ: 83% россиян хотят ограничить доступ детей в соцсети

83% россиян поддержали ограничение показа детям нежелательного контента и верификацию возраста в соцсетях. Такими данными поделились по итогам опроса в аналитическом центре.

На фоне мировой волны запретов на подключение несовершеннолетних к социальным сетям россияне обсуждают плюсы и минусы подобных ограничений. По данным ВЦИО, 57% опрошенных считают, что цифровая среда влияет на детей и подростков в равной степени положительно и отрицательно.

Больше половины жителей страны уверены, что контроль за цифровой безопасностью ребенка должны производить родители. А минимальный возрастной порог для доступа детей в соцсети – 15 лет.  

– «Цифровое детство» – новая норма современного общества, с одной стороны все активнее распространяющаяся, а с другой – все еще многих напрягающая и даже пугающая. Как с этим быть? Сегодня это решают сами родители, и решают по-разному. Наиболее популярны такие решения, как ограничение потребления цифрового контента детьми, – комментирует результаты опроса руководитель пресс-службы центра Яна Ширяева. – При этом россияне не готовы к радикальному сценарию цифровой изоляции детей. Обществу ближе сценарий контроля, а не запрета: возрастные ограничения, защита от нежелательного контента, участие взрослых в настройке доступа.

