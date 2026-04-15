



Сегодня, 15 апреля, из Волгограда был отправлен канвой гуманитарной помощи жителям Дагестана. 14 грузовиков с продуктами и всеми средствами первой необходимости в скором времени прибудут в республику. Видеокадры с отправкой 300 тонн груза опубликовала пресс-служба администрации региона.





Напомним, в конце марта — начале апреля в Дагестане прошли проливные дожди, которые стали причиной масштабного наводнения в регионе. Оно стало крупнейшим по количеству выпавших осадков более чем за 100 лет.

Число пострадавших достигло 15,5 тысячи человек. Было обесточено 283 населенных пункта. В нескольких районах республики сошли лавины. Спустя неделю пошла вторая волна наводнения, ее последствия оказались еще тяжелее.

Пятого апреля прорвало дамбу на Геджухском водохранилище. Поселок Мамедкала, который находится в десяти километрах, полностью затопило. Пострадали и соседние территории: Маджалис, Дагестанские Огни, Михайловка, Дузлак, Заречная, Сулепа-Ургун. На следующий день стало известно, что погибло семь человек, в том числе двое детей.

В такой тяжелый для жителей региона момент волгоградцы не смогли остаться в стороне.

– Жители легендарной героической сталинградской земли по зову сердца не могут оставаться в стороне от горя жителей Дагестана, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в связи с погодными условиями, ударами стихии, и выражают слова искреннего соболезнования и поддержки семьям, потерявшим своих родных и близких. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Сегодня 14 автомобилей выдвигаются из Волгограда в Махачкалу. Работа ведется во взаимодействии с руководством Республики Дагестан и лично его руководителем Сергеем Алимовичем Меликовым. Жители Волгоградской области поддерживают жителей Дагестана, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. И дальше будем при необходимости помогать, – подчеркнул губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.