



Правительство списало Волгоградской области задолженность по бюджетным кредитам в размере 1,2 млрд рублей. Соответствующее постановление утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.





- Объём списания соответствует размеру вложений регионов в проекты модернизации жилищно-коммунального хозяйства, - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

В числе расходов, которые Волгоградской области удалось компенсировать, затраты на замену лифтового оборудования, расселение аварийных домов, закупку нового подвижного состава для предприятий общественного транспорта, вложения в промышленность.

Списание задолженности по кредитам должно стать дополнительным импульсом для развития регионов, повышения экономической стабильности и благополучия граждан.

Отметим, помимо Волгоградской области помощь правительства получили Бурятия, Калмыкия, Крым, Северная Осетия, Хакасия, Красноярский край, а также Ивановская, Иркутская, Курганская, Новгородская, Орловская, Ростовская, Смоленская, Тамбовская и Тверская области. В общей сложности субъектам РФ в этот раз было списано 31 млрд рублей.

