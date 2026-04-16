В Котово 27 МКД и частный сектор остались без воды из-за аварии

В Котово Волгоградской области сегодня, 16 апреля, вновь произошла коммунальная авария. По информации МУП «Котово-Водоканал», отключены от водоснабжения ряд домов в связи с выходом из строя задвижки дома по улице Дзержинского.

Подача воды приостановлена в домовладения частного сектора от ул.Чапаева до выезда на с.Лапшинская (ул.Некрицухина, ул.Набережная, ул.Заречная, ул.Привокзальная, ул.Колесная, ул.Пролетарская, ул.Калинина, ул.Коммунальная, пер.Восточный, ул. Дальняя, пер.Политотдельский, пер.Сельхозтехники, пер.Сенной, ул.Садовая).

Также отключены от водоснабжения 27 МКД, расположенных от улицы Мира, 198 до улицы Мира, 1.

Подача воды возобновится после окончания ремонтных работ.