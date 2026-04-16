



В Волгограде идет под суд мать четырехлетней девочки, которая упала на железнодорожных путях, получила серьезную травму, но, так и не дождавшись адекватного лечения, умерла на глазах близких.

В августе прошлого года жительница Тракторозаводского района возвращалась домой с детьми. Путь семьи пролегал через железнодорожные пути, где младшая дочь не удержалась на ногах и упала, ударившись о рельсы и каменистую насыпь. Сразу после этого ребенок, которая, несмотря на серьезное падение, продолжала самостоятельно идти к дому, стала жаловаться на сильную боль в ноге. Но сразу же за помощью врачей ее мать решила не обращаться.

К врачу-травматологу ребенка привели лишь спустя два дня. После осмотра девочку и ее маму отправили к детскому специалисту в районную поликлинику, однако дальнейшего обследования маленькая пациентка так и не прошла.

- Из-за длительного отсутствия квалифицированной медицинской помощи в организме ребенка начался тяжелый инфекционный процесс. Второго сентября она умерла у себя дома, - комментируют в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области. – Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что причиной трагедии стали осложнения от травм грудной клетки и ноги и инфицирование организма, вызванное серьезным заболеванием, которое не выявили раньше из-за того, что родители не обращались в медучреждения.

Женщину, которую не смутили серьезные симптомы четырехлетнего ребенка, обвинили в причинении смерти по неосторожности. Уголовное дело, расследованием которого заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, готовят к передаче в суд.

Фото Павла Мирошкина