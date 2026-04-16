Главное

Гуцан привел Совфеду плохой пример из Волгограда с алкомаркетом вместо ФОКа В Волгограде спроектируют круговое трамвайное движение у ТРЦ «Акварель» Повреждённые дома и объекты ТЭК: что известно о смертельном ударе ВСУ по Волгоградской области В Волгоградской области запретили вылов рыбца и судака: все виды ограничений для рыбаков С главной площади Волгограда уберут памятник Невскому и уложат на ней газон

Актуально

«Ротор» – «Сокол»: победа на классе – 1:0

«Закрываемся навсегда!»: в Волгограде на пр. Металлургов начался массовый снос торговых павильонов

Главный тренер «Ротора» Дмитрий Парфёнов рассказал о прогрессе коллектива после рестарта сезона

Федеральные новости

 Не знавшая о своей беременности ростовчанка родила и бросила сына в роддоме
В Ростовской области 19-летняя девушка неожиданно для самой себя родила сына. Как сообщает Привет-Ростов, ростовчанка в один из дней обратилась к врачам с жалобами на боли в животе.  ...
Федеральные новости
 Вдовы участников СВО получат право на бесплатное высшее образование
Сегодня, 14 апреля, Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект об предоставлении права вдовам участников СВО на бесплатное получение высшего образования. Уточняется, что мера будет...
Происшествия

«Ребенок умирал у себя дома»: в Волгограде осудят мать, не ставшую лечить ребенка после тяжелой травмы

Происшествия 16.04.2026 13:44
0
В Волгограде идет под суд мать четырехлетней девочки, которая упала на железнодорожных путях, получила серьезную травму, но, так и не дождавшись адекватного лечения, умерла на глазах близких.

В августе прошлого года жительница Тракторозаводского района возвращалась домой с детьми. Путь семьи пролегал через железнодорожные пути, где младшая дочь не удержалась на ногах и упала, ударившись о рельсы и каменистую насыпь. Сразу после этого ребенок, которая, несмотря на серьезное падение, продолжала самостоятельно идти к дому, стала жаловаться на сильную боль в ноге. Но сразу же за помощью врачей ее мать решила не обращаться.

К врачу-травматологу ребенка привели лишь спустя два дня. После осмотра девочку и ее маму отправили к детскому специалисту в районную поликлинику, однако дальнейшего обследования маленькая пациентка так и не прошла.

- Из-за длительного отсутствия квалифицированной медицинской помощи в организме ребенка начался тяжелый инфекционный процесс. Второго сентября она умерла у себя дома, - комментируют в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области. – Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что причиной трагедии стали осложнения от травм грудной клетки и ноги и инфицирование организма, вызванное серьезным заболеванием, которое не выявили раньше из-за того, что родители не обращались в медучреждения.

Женщину, которую не смутили серьезные симптомы четырехлетнего ребенка, обвинили в причинении смерти по неосторожности. Уголовное дело, расследованием которого заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, готовят к передаче в суд.

Фото Павла Мирошкина 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
16.04.2026 13:44
Происшествия 16.04.2026 13:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.04.2026 11:00
Происшествия 16.04.2026 11:00
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.04.2026 10:13
Происшествия 16.04.2026 10:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.04.2026 06:54
Происшествия 16.04.2026 06:54
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.04.2026 21:23
Происшествия 15.04.2026 21:23
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.04.2026 17:58
Происшествия 14.04.2026 17:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.04.2026 16:01
Происшествия 14.04.2026 16:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.04.2026 14:20
Происшествия 14.04.2026 14:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.04.2026 12:44
Происшествия 14.04.2026 12:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.04.2026 11:13
Происшествия 14.04.2026 11:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.04.2026 21:37
Происшествия 13.04.2026 21:37
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.04.2026 12:33
Происшествия 13.04.2026 12:33
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.04.2026 12:23
Происшествия 13.04.2026 12:23
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.04.2026 09:50
Происшествия 13.04.2026 09:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.04.2026 09:07
Происшествия 13.04.2026 09:07
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:47
Как подключить частный дом к водоснабжению в Волгограде: инструкцияСмотреть фотографии
14:15
Беременных из сел Волгоградской области бесплатно отвезут к врачамСмотреть фотографии
13:48
В РПН предупредили волгоградцев о тяжёлых осложнениях полиомиелита у детейСмотреть фотографии
13:44
«Ребенок умирал у себя дома»: в Волгограде осудят мать, не ставшую лечить ребенка после тяжелой травмыСмотреть фотографии
13:23
Облдума задним числом лишила депутата Короткова мандата и привилегийСмотреть фотографии
13:02
Школьники Волгоградской области стали готовиться к ЕГЭ вместе с ИИСмотреть фотографии
12:34
В Волгограде заявили о подешевевших турах на юг и в азиатские страны. Но тургагенты говорят об обратномСмотреть фотографии
12:01
Новую вертолетную площадку запустили в МихайловкеСмотреть фотографии
11:55
Иловля и Чернышковский удостоены звания «Рубеж Сталинградской доблести»Смотреть фотографии
11:38
В Волгоградской области главку МВД России исполнилось 107 летСмотреть фотографии
11:34
436 самозанятых волгоградцев заработают себе на больничныеСмотреть фотографии
11:26
В Волжском вновь покалечили гипсового суслика-читателяСмотреть фотографии
11:09
В Урюпинске 17 апреля отключат отоплениеСмотреть фотографии
11:00
Двое волгоградок сгорели в деревянном домеСмотреть фотографии
10:55
Волгоградцев предупредили о ливнях с грозами и сильном ветре на исходе неделиСмотреть фотографии
10:51
В Санкт-Петербурге простятся с погибшим на СВО экс-полицейским из КамышинаСмотреть фотографии
10:44
Зорро, Гриша, Волга и Любаша: читатели ИА «Высота 102» предложили новые имена для спасенных из жутких условий львовСмотреть фотографии
10:31
Под Волгоградом производитель продлил жизнь говяжьим почкамСмотреть фотографии
10:27
Волгоградская облдума пересмотрит отставку экс-депутата КоротковаСмотреть фотографии
10:18
Под Волгоградом приставы выставили на торги останки двух самолётовСмотреть фотографии
10:13
Двух зверски избивших покупателя «Магнита» молодчиков отправили в колониюСмотреть фотографииCмотреть видео
09:29
«На радость любителям полярных сияний»: в субботу Волгоград накроет 6-балльная магнитная буряСмотреть фотографии
09:29
Гумконвой из Волгоградской области прибыл в ДагестанСмотреть фотографииCмотреть видео
09:09
В Волгограде обсудят формат шествия «Бессмертного полка»Смотреть фотографии
09:07
MAX перестал пускать волгоградских пользователей при включенном VPNСмотреть фотографии
08:24
Виртуозы вторых партий: «Волжаночка‑ГРАСС‑УОР» взяла второй сет у «Томички», но уступила матч 1:3Смотреть фотографии
08:21
Путин посмертно наградил 10 бойцов СВО из ВолжскогоСмотреть фотографии
07:59
«Нынешняя погода не стояла и рядом»: волгоградские синоптики напомнили о самом холодном апрелеСмотреть фотографии
07:49
За ночь над регионами России сбили 207 беспилотников ВСУ: погибли двое детейСмотреть фотографии
07:24
«Ротор» выиграл четвертый матч подряд: мяч Давида Давидяна вошёл в ТОП‑5 голов тураСмотреть фотографии
 