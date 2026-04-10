Главное

Повреждённые дома и объекты ТЭК: что известно о смертельном ударе ВСУ по Волгоградской области

Актуально

«Закрываемся навсегда!»: в Волгограде на пр. Металлургов начался массовый снос торговых павильонов

Главный тренер «Ротора» Дмитрий Парфёнов рассказал о прогрессе коллектива после рестарта сезона

Сражался за Сталинград, участвовал в легендарных боях и менял фамилию: как сложилась судьба знаменитого генерала Жадова

Федеральные новости

Федеральные новости
 Суд Краснодара арестовал имущество бизнесменов, захвативших ростовский ипподром
  Октябрьский районный суд в Краснодаре арестовал имущество лиц, проходящих по делу о незаконном выводе активов ростовского ипподрома из государственной собственности. Как сообщает Привет-Ростов со ссылкой на «Ъ», соответствующие...
Федеральные новости
 В России с июля обязательным станет заполнение ИНН при переводах по СБП
С 1 июля 2026 года в России при переводах и платежах через СПБ станет обязательным указывать ИНН. Об этом заявил руководитель направления СБП центра противодействия мошенничеству НСПК Никита Юрков....
Главное

Повреждённые дома и объекты ТЭК: что известно о смертельном ударе ВСУ по Волгоградской области

Главное 10.04.2026 10:39

Главное 10.04.2026 10:39
0
10.04.2026 10:39


В ночь с 9 на 10 апреля, за сутки до начала действия объявленного Россией пасхального перемирия, Волгоградская область подверглась массированному налёту беспилотников ВСУ. Атакована была гражданская инфраструктура региона. Обломками повреждены объекты сетевого хозяйства, ТЭК, а также жилые массивы. Всё, что известно на текущий момент о последствиях теракта, – в материале ИА «Высота 102». 

Предупреждение об угрозе

Масштабному удару киевского режима по Волгограду и области предшествовала продолжительная пауза. Последние недели ВСУ отчаянно пытались прорваться в Санкт-Петербург и регионы центральной России, обходя Волгоградскую область стороной. Однако перед Пасхой противник вновь решил попытаться устроить в регионе провокацию.

Вечером 9 апреля МЧС России предупредило волгоградцев и жителей региона об опасности нахождения на улице и у окон в помещениях. В регионе была объявлена беспилотная опасность из-за обнаружения дронов в соседних субъектах. Рассылка СМС-сообщений началась силами РСЧС в 21:49.

Вскоре мониторинговые каналы сообщили о фиксации отдельных БПЛА на севере Волгоградской области. Ещё примерно через час появилась информация о вхождении групп смертоносных летательных аппаратов в воздушное пространство региона с ростовского направления. Одновременно Росавиация сообщила о закрытии воздушного пространства над Волгоградом для гражданского авиасообщения.

- В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они необходимы для обеспечения безопасности полетов, - сообщал регулятор в своём официальном Telegram-канале.

Тревожная ночь

Уже после полуночи, в 01:47 10 апреля, волгоградцы стали получать повторные смс-оповещения. Теперь специалисты сообщали ещё и об угрозе удара по Волгоградской области крылатыми ракетами.

На протяжении всей ночи дежурные расчёты ПВО отражали в регионе налёты групп вражеской беспилотной авиации. Однако ближе к утру стало очевидно, что столь масштабная атака не прошла совсем бесследно. 

Пресс-служба администрации Волгоградской области в 03:41 опубликовала официальное заявление губернатора Андрея Бочарова по текущей ситуации. Руководитель региона сообщил, что целью удара стали объекты энергетической инфраструктуры, а от обломков пострадали жилые дома.

– В Суровикинском районе повреждены пять индивидуальных жилых домовладений. В Красноармейском районе Волгограда зафиксировано падение осколков на улице Столетова и Фадеева. Возгораний и пострадавших нет, - сообщил глава региона.

Также Андрей Бочаров дал поручение местным властям и экстренным службам немедленно приступить к оценке ущерба гражданской инфраструктуре и устранению всех последствий.

В 05:09 РСЧС сообщило волгоградцам о том, что угроза ракетной атаки миновала. При этом режим опасности по БПЛА был сохранён.

Основной удар

К утру стало очевидно, что именно Волгоградская область стала для ВСУ основным направлением удара. Минобороны России опубликовало промежуточную сводку по работе ПВО.

- В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 151 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 57 БПЛА – над территорией Волгоградской области, 48 БПЛА – над территорией Ростовской области, 35 БПЛА – над территорией Белгородской области, 9 БПЛА – над акваторией Каспийского моря, 1 БПЛА – над территорией Республики Калмыкия, 1 БПЛА – над территорией Тамбовской области.

При этом, несмотря на утренние часы, когда дроны легче обнаружить, враг продолжил попытки налёта.

В 08:27 губернатор Андрей Бочаров выступил с повторным обращением к жителям региона. Глава региона рассказал подробности теракта. По данным властей, в результате налёта пострадали 13 частных домов, линия ЛЭП и газопровод в Суровикинском районе, в Светлоярском районе загорелась ёмкость с нефтепродуктами, а в Волжском обломки БПЛА убили дачника.

- По уточненной информации, в результате ночной террористической атаки беспилотных летательных аппаратов преступного киевского режима, к сожалению, скончался от ранения осколками БПЛА житель, находившийся в СНТ «Мичуринец», г. Волжский. В Светлоярском районе повреждена емкость с нефтепродуктами, произошло возгорание. Противопожарные силы ведут тушение пожара. В Суровикинском районе по уточненным данным повреждены 13 индивидуальных жилых домовладений, линия электропередач и газопровод на улице Соловьева. Начались аварийно-восстановительные работы, - приводит комментарий Бочарова пресс-служба.

66 дронов ВСУ за сутки

В 09:00 10 апреля экстренные службы сообщили об отмене десятичасовой беспилотной опасности, одновременно Росавиация вновь открыла воздушное пространство и разрешила аэропорту Волгограда возобновить работу. Однако из-за продолжительного простоя воздушная гавань уже выбилась из графика. Согласно информации на 10:30 10 апреля в аэропорту задерживается прилёт шести рейсов.

Из-за затяжной атаки на регион в аэропорту Волгограда произошёл массовый сбой в расписании прилёта и вылета самолётов из Санкт-Петербурга, Москвы и Еревана, а также вылет шести рейсов в обратном направлении.

Позже Минобороны сообщило, что в утренние часы, с 7:00 до 9:00, дежурные расчёты ПВО ликвидировали в воздушном пространстве региона ещё 9 беспилотников.

Фото: коллаж с использованием элементов сгенерированных ИИ

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Лента новостей

