Синоптики: в Волгограде и области на Красную горку прольются дожди





В Волгоградской области в предстоящее воскресенье, 19 апреля, когда православные будут отмечать Красную горку, синоптики ожидают пасмурную и дождливую погоду. Осадки прогнозируются специалистами весь день.

По данным Волгоградского ЦГМС, в субботу, 18 апреля, в Волгограде ожидается ясная погода, а порывы восточного ветра будут достигать 13 метров в секунду. В дневные часы существенных осадков не будет, а столбики уличных термометров поднимутся до отметки +17 градусов.

В отдельных районах Волгоградской области в субботу ожидаются кратковременные дожди. В южных районах к середине дня 18 апреля воздух прогреется до +19 градусов

Достаточно тепло, но пасмурно будет в Волгограде 19 апреля – на Красную горку. Уличные термометры днем в региональной столице покажут около +18 градусов, а вот дождить будет с утра и до вечера.

По области 19 апреля, по прогнозу Волгоградского ЦГМС, могут прогреметь грозы.

Отметим, что в своих прогнозах на Красную горку в этот раз единодушны почти все синоптики. Федеральный центр «Фобос» ожидает пасмурную и дождливую погоду.

Если прогнозы синоптиков сбудутся и 19 апреля в Волгоградской области пройдет дождь, то, согласно народным приметам, весна в регионе будет затяжной, а посевная задержится. Если же воссияет на Красную горку солнце, год для волгоградцев будет удачным и порадует богатым урожаем.

Фото: сгенерировано ИИ