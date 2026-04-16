Волгоградцы отправили в страдающий от наводнения Дагестан гумконвой: видео Гуцан привел Совфеду плохой пример из Волгограда с алкомаркетом вместо ФОКа В Волгограде спроектируют круговое трамвайное движение у ТРЦ «Акварель» Повреждённые дома и объекты ТЭК: что известно о смертельном ударе ВСУ по Волгоградской области В Волгоградской области запретили вылов рыбца и судака: все виды ограничений для рыбаков

«Ротор» – «Сокол»: победа на классе – 1:0

«Закрываемся навсегда!»: в Волгограде на пр. Металлургов начался массовый снос торговых павильонов

Главный тренер «Ротора» Дмитрий Парфёнов рассказал о прогрессе коллектива после рестарта сезона

 ВЦИОМ: 83% россиян хотят ограничить доступ детей в соцсети
83% россиян поддержали ограничение показа детям нежелательного контента и верификацию возраста в соцсетях. Такими данными поделились по итогам опроса в аналитическом центре. На фоне мировой волны запретов на подключение несовершеннолетних...
 Водители устроили «битву» автобусов в Ростове с пострадавшими
В Ростове-на-Дону двое 33-летних водителей автобусов поскандалили на дороге, в результате чего в больнице оказался пожилой пассажир одного из них. Как сообщает Привет-Ростов, финалом агрессивной езды стало серьезное ДТП...
В Волгограде повторили процесс облсуда по делу о геноциде сталинградцев

В Волгограде  студенты и преподаватели Волжского института экономики, педагогики и участники студии «Мир театра» реконструировали процесс областного суда по делу о геноциде сталинградцев немецкими фашистами. Мероприятие прошло в музее-панораме «Сталинградская битва».

Актеры восстановили ход судебного заседания, представив зрителям архивные справки, свидетельства очевидцев, протоколы допросов военнопленных, данные поисковых отрядов. После рассмотрения письменных доказательств суд признал, что на территории Сталинградской области в 1942-1943 годах были совершены преступления в отношении не менее 361 тыс. человек.

– По жестокости это было самое страшное военное воздействие. В слове геноцид мы видим не только уничтожение человеческого потенциала, но и общий ущерб для нашей области. Первое исследование по этим вопросам было в 1943 году − по каждому населенному пункту составлялись акты: кто, где и как погиб – всё есть документально. Задача присутствующих здесь – запомнить, что за свою свободу и жизнь надо бороться: лучше учиться, уметь делать то, что необходимо. Сохранение исторической памяти – не просто книжка на полке, это то, что вы сегодня делаете, − цитирует руководителя центра по изучению Сталинградской битвы и почетного гражданина Волгограда Бориса Усика пресс-центр Исторического парка «Россия – моя история», который выступил организатором этого мероприятия. 

Для воссоздания подлинных событий студентам и актерам пришлось многократно перечитывать документы, свидетельствующие о зверствах фашистов на территории Сталинградской области. 

– Каждый раз тяжело заново перечитывать материал и рассказывать на публику. При упоминании о тех страшных событиях разрывается сердце, ведь вспоминаются родственники, которые участвовали в Великой Отечественной войне и пережили всё то, о чём мы говорим сегодня, − поделилась студентка 3 курса Татьяна.


Напомним, 23 августа 2023 года Волгоградский областной суд удовлетворил иск прокуратуры о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими войсками, немецкими оккупационными властями и их пособниками на оккупированной территории региона в период с июля 1942-го по февраль 1943 годов. В итоговом заседании принимал участие губернатор Волгоградкой области, Герой России Андрей Бочаров и прокурор региона Денис Костенко.

Глава региона в своем выступлении подчеркивал, что Волгоградская область считает обвинения против немецких войск, их союзников, пособников и предателей нашего народа, обоснованными, доказанными и неопровержимыми. Прокурор в свою очередь перечислил все зверства, которые творили нацисты и их пособники над мирными жителями и военнопленными в лагерях. Ущерб, нанесенный Сталинградской области немецко-фашистскими захватчиками в современных ценах оценивается в 17 триллионов рублей.

ФСБ России по Волгоградской области ежегодно рассекречивает архивные документы, свидетельствующие о бесчеловечных злодеяниях немецких фашистов в Сталинградской области. Последние такие документы Управление обнародовало 30 марта 2026 года.

Фото: Исторический парк «Россия – моя история» 

