Гуцан привел Совфеду плохой пример из Волгограда с алкомаркетом вместо ФОКа В Волгограде спроектируют круговое трамвайное движение у ТРЦ «Акварель» Повреждённые дома и объекты ТЭК: что известно о смертельном ударе ВСУ по Волгоградской области В Волгоградской области запретили вылов рыбца и судака: все виды ограничений для рыбаков С главной площади Волгограда уберут памятник Невскому и уложат на ней газон

«Ротор» – «Сокол»: победа на классе – 1:0

«Закрываемся навсегда!»: в Волгограде на пр. Металлургов начался массовый снос торговых павильонов

Главный тренер «Ротора» Дмитрий Парфёнов рассказал о прогрессе коллектива после рестарта сезона

Федеральные новости
 ВЦИОМ: 83% россиян хотят ограничить доступ детей в соцсети
83% россиян поддержали ограничение показа детям нежелательного контента и верификацию возраста в соцсетях. Такими данными поделились по итогам опроса в аналитическом центре. На фоне мировой волны запретов на подключение несовершеннолетних...
Федеральные новости
 Водители устроили «битву» автобусов в Ростове с пострадавшими
В Ростове-на-Дону двое 33-летних водителей автобусов поскандалили на дороге, в результате чего в больнице оказался пожилой пассажир одного из них. Как сообщает Привет-Ростов, финалом агрессивной езды стало серьезное ДТП...
До Верховного суда дошёл коррупционный скандал в мэрии Волгограда

Общество 16.04.2026 16:45
16.04.2026 16:45


Экс-руководитель департамента экономического развития и инвестиций администрации Волгограда Анна Елисеева обратилась в Верховный суд РФ с просьбой пересмотреть постановление Четвёртого кассационного суда о переносе рассмотрения уголовного дела о мошенничестве и взятках в особо крупном размере из Волгограда в Краснодар.

Соответствующая жалоба была зарегистрирована 14 апреля 2026 года. На текущий момент сведения о поступлении материалов в картотеку ВС РФ пока не внесены.

Ранее 8 апреля с аналогичной жалобой обратилась и адвокат ещё одного фигуранта резонансного дела, заместителя генерального директора и по совместительству председателя совета директоров АО «Приволжтрансстрой» Сергея Одинёва.

Напомним, с просьбой перенести судебный процесс в Краснодар выступила ранее Генеральная прокуратура. Анне Елисеевой было предъявлено обвинение в ч. 3 ст. 159 и ч. 4 ст. 159, ч. 6 ст. 290 УК РФ. Четвёртый кассационный суд поддержал позицию надзорного ведомства и «во избежание сомнений в объективности и беспристрастности судов Волгоградской области» направил уголовное дело для рассмотрения по существу в Первомайский районный суд города Краснодара. Одновременно суд продлил чиновнице, а также всем другим фигурантам содержание в СИЗО на шесть месяцев.

Елисееву арестовали в Волгограде 12 марта 2025 года и сразу же перевезли в Москву. Уже на следующий день Басманный суд отправил фигурантку в СИЗО до 12 мая. Позже данный срок многократно продлевался в интересах следствия.

Как сообщил редакции муж чиновницы, его супруге вменяется получение многомиллионных взяток за выделение земельных участков. Однако Анна Елисеева не признает своей вины и, по словам мужа, намерена до победного отстаивать в судах свою позицию. 

В августе 2025 года в Волгограде были также задержаны генеральный директор АО «Приволжтрансстрой» Александр Гаврюченков и его заместитель Сергей Одинёв, директор ООО «Специализированный застройщик «Метео-комфорт» Елена Гурьянова и ее заместитель. О связи второй волны арестов с делом Анны Елисеевой напрямую правоохранительными органами до сих пор не сообщалось, однако, согласно картотеке Четвёртого кассационного суда, в числе фигурантов процесса значатся все ранее помещённые в СИЗО топ-менеджеры волгоградских строительных компаний, а также, в добавок: Бобров М.В., Муравьев Н.А., Решетняк З.А., Бобров А.В., Колодезнева Е.В., Карапетян К.И., Григорян А.С., Пчелин Д.Д. Среди перечисленных как минимум несколько человек имеют ФИО, схожие с данными действующих или бывших сотрудников администрации Волгограда.

Лента новостей

18:01
Терапевт: гнев и тревога сокращают жизнь человекуСмотреть фотографии
17:37
ВЦИОМ: 83% россиян хотят ограничить доступ детей в соцсетиСмотреть фотографии
16:48
В Котово 27 МКД и частный сектор остались без воды из-за аварииСмотреть фотографии
16:45
До Верховного суда дошёл коррупционный скандал в мэрии ВолгоградаСмотреть фотографии
16:27
Правительство Дагестана поблагодарило волгоградцев за теплую помощьСмотреть фотографии
16:17
В МЧС вновь предупредили волгоградцев о надвигающихся ливнях с градомСмотреть фотографии
16:01
Житель Волгоградской области оштрафован за репост публикации иностранного агентаСмотреть фотографии
15:57
Водители устроили «битву» автобусов в Ростове с пострадавшимиСмотреть фотографии
15:15
Правительство списало Волгоградской области задолженность в 1,2 млрд рублейСмотреть фотографииCмотреть видео
14:47
Как подключить частный дом к водоснабжению в Волгограде: инструкцияСмотреть фотографии
14:15
Беременных из сел Волгоградской области бесплатно отвезут к врачамСмотреть фотографии
13:48
В РПН предупредили волгоградцев о тяжёлых осложнениях полиомиелита у детейСмотреть фотографии
13:44
«Ребенок умирал у себя дома»: в Волгограде осудят мать, не ставшую лечить ребенка после тяжелой травмыСмотреть фотографии
13:23
Облдума задним числом лишила депутата Короткова мандата и привилегийСмотреть фотографии
12:34
В Волгограде заявили о подешевевших турах на юг и в азиатские страны. Но тургагенты говорят об обратномСмотреть фотографии
12:01
Новую вертолетную площадку запустили в МихайловкеСмотреть фотографии
11:55
Иловля и Чернышковский удостоены звания «Рубеж Сталинградской доблести»Смотреть фотографии
11:38
В Волгоградской области главку МВД России исполнилось 107 летСмотреть фотографии
11:34
436 самозанятых волгоградцев заработают себе на больничныеСмотреть фотографии
11:26
В Волжском вновь покалечили гипсового суслика-читателяСмотреть фотографии
11:09
В Урюпинске 17 апреля отключат отоплениеСмотреть фотографии
11:00
Двое волгоградок сгорели в деревянном домеСмотреть фотографии
10:55
Волгоградцев предупредили о ливнях с грозами и сильном ветре на исходе неделиСмотреть фотографии
10:51
В Санкт-Петербурге простятся с погибшим на СВО экс-полицейским из КамышинаСмотреть фотографии
10:44
Зорро, Гриша, Волга и Любаша: читатели ИА «Высота 102» предложили новые имена для спасенных из жутких условий львовСмотреть фотографии
10:31
Под Волгоградом производитель продлил жизнь говяжьим почкамСмотреть фотографии
10:27
Волгоградская облдума пересмотрит отставку экс-депутата КоротковаСмотреть фотографии
10:18
Под Волгоградом приставы выставили на торги останки двух самолётовСмотреть фотографии
10:13
Двух зверски избивших покупателя «Магнита» молодчиков отправили в колониюСмотреть фотографииCмотреть видео
09:29
«На радость любителям полярных сияний»: в субботу Волгоград накроет 6-балльная магнитная буряСмотреть фотографии
 