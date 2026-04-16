До Верховного суда дошёл коррупционный скандал в мэрии Волгограда





Экс-руководитель департамента экономического развития и инвестиций администрации Волгограда Анна Елисеева обратилась в Верховный суд РФ с просьбой пересмотреть постановление Четвёртого кассационного суда о переносе рассмотрения уголовного дела о мошенничестве и взятках в особо крупном размере из Волгограда в Краснодар.

Соответствующая жалоба была зарегистрирована 14 апреля 2026 года. На текущий момент сведения о поступлении материалов в картотеку ВС РФ пока не внесены.

Ранее 8 апреля с аналогичной жалобой обратилась и адвокат ещё одного фигуранта резонансного дела, заместителя генерального директора и по совместительству председателя совета директоров АО «Приволжтрансстрой» Сергея Одинёва.

Напомним, с просьбой перенести судебный процесс в Краснодар выступила ранее Генеральная прокуратура. Анне Елисеевой было предъявлено обвинение в ч. 3 ст. 159 и ч. 4 ст. 159, ч. 6 ст. 290 УК РФ. Четвёртый кассационный суд поддержал позицию надзорного ведомства и «во избежание сомнений в объективности и беспристрастности судов Волгоградской области» направил уголовное дело для рассмотрения по существу в Первомайский районный суд города Краснодара. Одновременно суд продлил чиновнице, а также всем другим фигурантам содержание в СИЗО на шесть месяцев.

Елисееву арестовали в Волгограде 12 марта 2025 года и сразу же перевезли в Москву. Уже на следующий день Басманный суд отправил фигурантку в СИЗО до 12 мая. Позже данный срок многократно продлевался в интересах следствия.

Как сообщил редакции муж чиновницы, его супруге вменяется получение многомиллионных взяток за выделение земельных участков. Однако Анна Елисеева не признает своей вины и, по словам мужа, намерена до победного отстаивать в судах свою позицию.

В августе 2025 года в Волгограде были также задержаны генеральный директор АО «Приволжтрансстрой» Александр Гаврюченков и его заместитель Сергей Одинёв, директор ООО «Специализированный застройщик «Метео-комфорт» Елена Гурьянова и ее заместитель. О связи второй волны арестов с делом Анны Елисеевой напрямую правоохранительными органами до сих пор не сообщалось, однако, согласно картотеке Четвёртого кассационного суда, в числе фигурантов процесса значатся все ранее помещённые в СИЗО топ-менеджеры волгоградских строительных компаний, а также, в добавок: Бобров М.В., Муравьев Н.А., Решетняк З.А., Бобров А.В., Колодезнева Е.В., Карапетян К.И., Григорян А.С., Пчелин Д.Д. Среди перечисленных как минимум несколько человек имеют ФИО, схожие с данными действующих или бывших сотрудников администрации Волгограда.