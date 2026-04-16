Волгоградцы отправили в страдающий от наводнения Дагестан гумконвой: видео Гуцан привел Совфеду плохой пример из Волгограда с алкомаркетом вместо ФОКа В Волгограде спроектируют круговое трамвайное движение у ТРЦ «Акварель» Повреждённые дома и объекты ТЭК: что известно о смертельном ударе ВСУ по Волгоградской области В Волгоградской области запретили вылов рыбца и судака: все виды ограничений для рыбаков

«Ротор» – «Сокол»: победа на классе – 1:0

«Закрываемся навсегда!»: в Волгограде на пр. Металлургов начался массовый снос торговых павильонов

Главный тренер «Ротора» Дмитрий Парфёнов рассказал о прогрессе коллектива после рестарта сезона

 ВЦИОМ: 83% россиян хотят ограничить доступ детей в соцсети
83% россиян поддержали ограничение показа детям нежелательного контента и верификацию возраста в соцсетях. Такими данными поделились по итогам опроса в аналитическом центре. На фоне мировой волны запретов на подключение несовершеннолетних...
 Водители устроили «битву» автобусов в Ростове с пострадавшими
В Ростове-на-Дону двое 33-летних водителей автобусов поскандалили на дороге, в результате чего в больнице оказался пожилой пассажир одного из них. Как сообщает Привет-Ростов, финалом агрессивной езды стало серьезное ДТП...
«Получить Золотую Звезду он так и не успел»: как сложилась судьба знаменитого снайпера из Сталинграда

Общество 16.04.2026 19:01
Трудно поверить, что до начала войны известный снайпер Петр Гончаров, девятый в списке лучших стрелков Великой Отечественной войны, всего пару раз стрелял в тире. Он бы не брался за автомат и впредь, если бы на порог его дома не пришла война. Не простив врагу разрушение города, его собственного дома с завидным садом, он не жалел себя и часами напролет выслеживал фашистов ради одного точного выстрела. Как сложилась судба Героя Советского Союза, расскажем в материале ИА «Высота 102».

16 апреля 1934 года Центральный исполнительный комитет СССР установил высшую степень отличия – звание Героя Советского Союза. Его присваивали за «личные или коллективные заслуги перед государством, связанные с совершением геройского подвига».

Построил дом, посадил дерево и...

В 1903 году Пётр Гончаров родился в селе Ерзовка, относившемуся тогда к Саратовской губернии. Рос в бедной крестьянской семье, в восемь лет остался без матери, но не потерялся и не пропал. Мальчишка, немало хлебнувший в свои юные годы, пас коров и даже сумел закончить три класса церковно-приходской школы.

Когда пришло время, Петр женился на своей Наталье. В 1928 году в Сталинграде началось строительство тракторного завода, и молодая семья перебралась в город. Казалось, что все в их жизни складывается по счастливому сценарию – живут небогато, но ладно. С разницей в два года в семье появляется четверо сыновей. Петр строит крепкий дом, сажает не просто одно-два дерева, а разбивает целый сад. На радость близким и проходящим мимо жителям.

Из пекарей – в снайперы 

Но вот наступила война. Утром 23 августа, в день, который навсегда войдет в историю Сталинградской битвы, обрубщик Петр Гончаров, как и обычно, шел на завод «Красный Октябрь». После массированной бомбардировки города там же он вступил в народное ополчение, а после, попав в регулярные войска, отчего-то был назначен пекарем.

Пекарь из мужчины, который вскоре должен был встретить свое 40-летие, вышел неважный. Поняв это, руководство перевело его в извозчики – на телеге сталинградец довозил до передовой обед и боеприпасы, а оттуда забирал раненых. Неизвестно, как сложилась бы его дальнейшая судьба, если бы однажды он не взял в руки противотанковое ружье раненого бронебойщика и с первого же раза не попал в немецкую машину с боеприпасами. «Кто стрелял?» - удивился командир роты. Когда Гончарова попросили сделать еще один выстрел, он метко попал в немца. Так, в одночасье, обычный работник завода, прежде не служивший в армии и всего пару раз стрелявший из винтовки в тире, стал снайпером. Да еще каким! 

Но всему свое время.

От дома и сада остались лишь руины 

К концу Сталинградской битвы на счету Петра Гончарова было уже 60 застреленных немцев. После долгожданной победы в родном городе бойцу, награжденному медалью «За отвагу», разрешили навестить семью. Но на месте, где когда-то стоял добротный дом и росли сады, снайпер нашел лишь руины. С землей противник сравнял и всю его улицу. К счастью, семья бойца сумела спастись во время варварских бомбежек города.

Вернувшись на фронт с засевшим в груди «жалом», вчерашний обрубщик, а после несостоявшийся пекарь не просто участвовал в снайперских дуэлях сам, но и готовил новых стрелков. Гончаров всякий раз скрупулезно выбирал место для засады и, буквально не шевелясь, выжидал свою цель по несколько часов подряд. К 25 июня 1943-го на счету сталинградца было уже 380 гитлеровцев, за что его представили к звезде Героя СССР.

Последний бой Гончарова 

Звание Героя Советского Союза Петру Гончарову присвоили в начале января 1944-го. Правда, получить свою Золотую Звезду он так и не успел. Спустя три недели во время жестоких боев за пункт Водяное Днепропетровской области снайперы попали в окружение и сутки пытались задержать неприятеля. За это время один лишь сталинградец уничтожил 30 фашистов. Но, к сожалению, получил смертельное ранение и сам.

Уже после того, как личная битва Петра Гончарова была завершена, его назвали одним из самых лучших снайперов Великой Отечественной войны. 441 убитый фашист. Кто знает, сколько было бы их, не оборвись так стремительно жизнь  мужчины, который, как и все остальные, мечтал о простом - вернуться домой, обнять жену и посмотреть на подросших сыновей. 

Коллаж Алексея Костякова. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
