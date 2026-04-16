Облдума задним числом лишила депутата Короткова мандата и привилегий





16 апреля в Волгоградской областной думе состоялось очередное заседание. На повестке дня вновь оказался вопрос о лишении депутатского мандата Станислава Короткова. Региональный парламент решил скорректировать постановление от 12 февраля 2026 года, изменив формулировку прекращения полномочий депутата на антикоррупционную статью, лишив парламентария всех льгот и преференций.

Напомним, 1 ноября 2025 года прокуратура Волгоградской области внесла в Волгоградскую областную думу представление об устранении нарушений антикоррупционного законодательства с требованием применить меры ответственности к Станиславу Короткову.

Согласно материалам разбирательства, надзорным ведомством установлено, что с 2019 года депутат работал в Думе на профессиональной постоянной основе и не имел права управлять коммерческими организациями. Чтобы формально исполнить закон, парламентарий передал свои доли в компаниях «Комплексстрой», «Компания СтройИнвест» и «Земля Профи» в доверительное управление матери и дочери.

Несколько лет назад ООО«Земля Профи» попала в поле зрения фискальной службы и стала фигурантом уголовного дела об уклонении от уплаты многомиллионных налогов. В рамках следственных действий вскрылось, что фактически компанией управлял депутат Станислав Коротков. Оперативники ФСБ и СК получили доступ к мобильному телефону депутата, где также были доказательства его вовлечённости в руководство организациями. В частности, установлено, что парламентарий давал указания директору и сотрудникам по финансовым потокам, зарплатам, сделкам и судебным спорам.

24 декабря 2025 года состоялось заседание комиссии по вопросам регламента, парламентского контроля, депутатской этики и противодействия коррупции Волгоградской областной думы. Несмотря на представленные доказательства, члены комиссии не усмотрели в действиях депутата ничего крамольного, а подозрения прокуратуры посчитали необоснованными. По итогу заседания комиссия решила информацию в представлении «принять к сведению», а депутату «указать на необходимость соблюдения запретов». Реального наказания Станислав Коротков избежал.

Однако прокуратура региона продолжила настаивать на привлечении депутата к ответственности. В начале 2026 года под напором надзорного ведомства оскандалившийся парламентарий решил добровольно сложить полномочия. 12 февраля Волгоградская областная дума одобрила досрочное прекращение его полномочий «на основании личного заявления». В таком случае нарушивший коррупционное законодательство депутат действительно терял своё место, однако сохранял за собой весь пакет бонусов, положенных экс-депутатам.

На столь лояльное отношение парламентариев к своему коллеге вновь не смогла закрыть глаза прокуратура. 13 февраля надзорное ведомство направило в Центральный районный суд Волгограда иск о признании декабрьского решения профильной комиссии, а также февральского постановления думы незаконными.

Суд с требованиями полностью согласился, установив, что виновность Станислава Короткова полностью доказана, а члены комиссии были обязаны применить к нему процедуру лишения мандата по основанию утраты доверия. Вместе с последовавшим решением депутатов принять отставку парламентария по собственному желанию эти действия были квалифицированы судом как компромисс, направленный на уклонение депутата от установленной законом ответственности.

На парламент судом возложена обязанность скорректировать постановление от 12 февраля 2026 года, утвердив прекращение полномочий Станислава Короткова в связи с неоднократным несоблюдением антикоррупционных ограничений и запретов.

По информации ИА «Высота 102», соответствующее постановление Центрального районного суда Волгограда должно вступить в законную силу в конце апреля. На текущий момент ни одна из сторон – Станислав Коротков или прокуратура – не подавали жалоб с целью оспорить решение суда. В то же время, 15 апреля, решение о лишении Станислава Короткова мандата в связи с утратой доверия утвердила профильная комиссия Волгоградской областной думы. Сегодня, 16 апреля, на основании решения суда Волгоградская областная дума внесла соответствующие изменения в постановление парламента в части основания прекращения полномочий.

Помимо потери статуса депутата, коррупционный скандал может ещё и ощутимо ударить по кошельку экс-парламентария. Прокуратура Волгоградской области также обратилась в суд с иском о взыскании 43,9 млн рублей нелегальных доходов.

Отметим, вскоре после шумихи вокруг Станислава Короткова стало известно о лишении высокопоставленных должностей депутата Руслана Шарифова. Перед этим стало известно о решении президиума регионального политсовета «Единой России» о сложении депутатом Шарифовым своих полномочий.