



Роспотребнадзор напомнил волгоградцам о важности профилактики полиомиелита. Опасность заболевания, способного спровоцировать паралич дыхательных мышц и смерть человека, можно купировать, соблюдая всего несколько рекомендаций специалистов.

Инфекция передаётся от больного или носителя вируса через водный, пищевой, контактно-бытовой пути. Чтобы обезопасить себя, необходимо соблюдать гигиенические правила и пройти иммунизацию. Последняя показана в детском возрасте 3, 4,5 и 6 месяцев, с повторением процедуры в 18 мес., 20 мес. и в 6 лет.

Отметим, по информации специалистов, сам по себе полиомиелит может протекать у некоторых людей бессимптомно, что облегчает его распространение. Наиболее подвержены заболеванию дети, не привитые против полиомиелита или получившие менее 3-х прививок. Помимо дыхательного паралича, среди осложнений встречаются пневмония, сердечная недостаточность, желудочно-кишечные расстройства, парез кишечника и мочевого пузыря.

