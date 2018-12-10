Волгоградского лже-писателя Юрия Сидорина перевезли из больницы в СИЗО

Лже-писатель Юрий Сидорин доставлен в СИЗО-1 Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе областного суда, Сидорина привезли в изолятор из больницы.
Расследования 30.11.2018 16:51
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30.11.2018 16:51
Лже-писатель Юрий Сидорин доставлен в СИЗО-1 Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе областного суда, Сидорина привезли в изолятор из больницы.
Лже-писатель Юрий Сидорин доставлен в СИЗО-1 Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе областного суда, Сидорина привезли в изолятор из больницы.
Напомним, сегодня состоялось очередное судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы "писателя", на которое он не явился. Адвокат обвиняемого сообщила, что ее подзащитный находится в больнице №25 с сердечным приступом. Но документов предоставлено не было, о болезни «рассказала» защитнику жена обвиняемого. При этом суд решил, что Сидорин специально затягивает это дело и изменил ему меру пресечения - с подписки о невыезде на заключение под стражу на два месяца.
Юрий Сидорин был осужден судом первой инстанции на 2 года лишения свободы в колонии-поселении за мошенничество. Он приходил под видом писателя в дома волгоградских пенсионеров и забирал личные вещи пожилых людей. При этом со дня вынесения последнего приговора начала процесса обжалования в отношении Юрия Сидорина в полицию поступили новые заявления от пожилых людей, которые не досчитались сувениров после визита «журналиста». Теперь «автору неизданной книги» грозит 3 года колонии общего режима.
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