



Воспитанницы волгоградского клуба завоевали 11 призовых мест на открытом турнире по художественной гимнастике, который прошел 8 ноября. На счету динамовок 4 золота, 5 серебряных и 2 бронзовые награды.



На высшую ступень пьедестала поднялись Анастасия Филиппова и Дарья Белова, Кира Писаренко и Ольга Юшкина. Серебро увозят Валерия Хорольская, Варвара Сизова, Арина Мовчан, Алина Марникова и Элина Небабина. Бронзовые награды у Элины Соловьевой и Марии Беловой.



Спортсменки выступали под руководством тренера Натальи Беловой. Успех воспитанниц разного возраста – от 2013 до 2020 года рождения – подтверждает системную работу волгоградской школы художественной гимнастики.



Александр Веселовский

Фото: «Динамо» Волгоград