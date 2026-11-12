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Спорт

Волгоградская школа плавания: восемь медалей на чемпионате России и путевка в Пекин

Спорт 12.11.2026 07:19
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12.11.2026 07:19


В Санкт-Петербурге в бассейне «Невская волна» завершился чемпионат России по плаванию на короткой воде (25 метров), который проходил с 6 по 11 ноября. Турнир имел статус главного отборочного старта к чемпионату мира, который состоится в Пекине в начале декабря. Волгоградская область завершила соревнования с внушительной копилкой: две золотые, четыре серебряные и две бронзовые медали. Сразу трое спортсменов выполнили нормативы национальной сборной.

Главным героем турнира в составе волгоградцев стал воспитанник тренера Виктора Прохоренко (плавательный клуб «Волга», училище олимпийского резерва) Михаил Щербаков. В первый день соревнований он уверенно выиграл золото на дистанции 200 метров комплексным плаванием с результатом 1:53,02, выполнив отборочный норматив на чемпионат мира. На счету Михаила также серебро на 200-метровке вольным стилем (1:43,05).

Не менее ярко выступил и Иван Моргун. Он принес области золото на самой длинной дистанции – 1500 метров вольным стилем (14:38,67), а также серебро на 800-метровке (7:37,48). Оба результата позволили Моргуне выполнить отборочные нормативы на чемпионат мира в Пекине.

Уверенно проявили себя и волгоградские девушки. В четвертый день соревнований серебряным призером на 1500 метрах вольным стилем стала Маргарита Ершова (16:06,82). Полина Козякина дважды поднималась на пьедестал, завоевав бронзу на дистанциях 800 и 1500 метров вольным стилем. К сожалению, обе спортсменки остановились в шаге от выполнения норматива на главный старт сезона.

Зато с этой задачей блестяще справилась Виктория Блинова. Она взяла серебро на 400 метрах комплексным плаванием (4:34,45), обеспечив себе место в составе национальной команды.

Таким образом, итоговый медальный зачет волгоградской команды на чемпионате России выглядит следующим образом:

Золото: Михаил Щербаков (200 м комплекс), Иван Моргун (1500 м вольный стиль).
Серебро: Михаил Щербаков (200 м вольный), Иван Моргун (800 м вольный), Виктория Блинова (400 м комплекс), Маргарита Ершова (1500 м вольный).
Бронза: Полина Козякина (800 и 1500 м вольный стиль).

Выполненные нормативы дают официальный шанс поехать в Пекин Михаилу Щербакову, Ивану Моргуну и Виктории Блиновой.

Главный тренер сборной России Андрей Шишин уже подтвердил, что состав национальной команды на чемпионат мира полностью сформирован. В Пекин отправятся 43 пловца. Мировое первенство на короткой воде пройдет в столице Китая с 1 по 6 декабря.

Александр Веселовский
Фото: ФВВСР

 

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