



Разыгрывающая команды София Пензева перенесла операцию после травмы, полученной в последнем домашнем матче с ЦСКА. По данным медицинского штаба, хирургическое вмешательство прошло в штатном режиме, без осложнений. В настоящее время спортсменка находится на этапе восстановления под наблюдением врачей.

В ближайшие матчи София Пензева заявлена не будет: основной фокус сейчас – на реабилитации и возвращении к полноценным нагрузкам. Сроки возвращения на площадку будут определены по итогам контрольных обследований и динамики восстановления.

Клуб желает Софии скорейшего восстановления и оказывает всю необходимую поддержку в этот период.





Александр Веселовский