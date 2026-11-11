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Спорт

Разыгрывающая «Динамо-Синара» София Пензева: операция позади, впереди – восстановление

Спорт 11.11.2026 18:25
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11.11.2026 18:25


Разыгрывающая команды София Пензева перенесла операцию после травмы, полученной в последнем домашнем матче с ЦСКА. По данным медицинского штаба, хирургическое вмешательство прошло в штатном режиме, без осложнений. В настоящее время спортсменка находится на этапе восстановления под наблюдением врачей.

В ближайшие матчи София Пензева заявлена не будет: основной фокус сейчас – на реабилитации и возвращении к полноценным нагрузкам. Сроки возвращения на площадку будут определены по итогам контрольных обследований и динамики восстановления.

Клуб желает Софии скорейшего восстановления и оказывает всю необходимую поддержку в этот период.


Александр Веселовский

Фото: ИА «Высота 102»

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