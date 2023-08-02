В Волгограде накануне, 1 августа, в областном суде состоялось первое заседание по делу о геноциде советского народа на территории Сталинградской области. Как сообщало ранее ИА «Высота 102», неожиданным стало выступление на процессе губернатора Волгоградской области Героя России Андрей Бочарова. Глава региона обвинил немецко-фашистских захватчиков в истреблении мирного населения.

На первом заседании слово дали также ныне живущим свидетелям зверств, происходивших в период с июля 1942 года по февраль 1943-го на оккупированной территории. Кроме того, сообщает «Высота 102» с речью выступила председатель президиума ВООВ «Дети Сталинграда», заслуженный учитель РФ Галина Егорова. По окончании заседания Галина Викторовна рассказала корреспондентам информагентства, о чем говорила на суде и о том, что осталось за кадром.

– То, что сегодня в Волгограде происходит [процесс по делу о геноциде советского народа], – это большое событие. Жаль только, что не дожили до него многие из тех, для кого это было особенно важно, – дети Сталинграда. Возможно, мы опоздали с этим процессом. Случись он раньше хотя бы на 20 лет, мы услышали бы больше достоверных свидетельств людей, переживших эти события, – поделилась мыслями с ИА «Высота 102» Галина Егорова. – Но решения суда сегодня ждут не только дети Сталинграда. Ждут их дети, внуки, правнуки. Ждут жители нашего города. Это решение позволит молодому поколению иначе взглянуть на историю великого города, осознать последствия нашей беспечности и толерантности по отношению к нацизму. Те, кто пережил эти события, говорят, что не смогут простить нацистов. Но мы осознаем их главный подвиг: несмотря на все ужасы и горе, принесенные во время осады Сталинграда гитлеровцами, наши предки не «расчеловечились», со светлыми и мирными мыслями они приступили к непосильной работе по восстановлению разрушенного города, совершили множество созидательных дел во всех сферах жизни. Хотя, будем честными, у этих людей украли не только детство, у них украли нормальную жизнь.

Галина Егорова на протяжении уже более десятка лет собирает и издает воспоминания детей Сталинграда о страшных днях в оккупации. В 2019 году – к 76-летию Победы в Сталинграде – вышел дополненный сборник воспоминаний «Сталинградское детство. 23 августа 1942 года...». На основе собранных материалов и собственных впечатлений от общения со свидетелями нацистских злодеяний Галина Викторовна подготовила для суда развернутое выступление. Однако, призналась она, озвучила лишь его начало и концовку.

С позволения Галины Егоровой информагентство публикует текст подготовленной речи:

«Нам много известно о величайшей Сталинградской битве, ставшей коренным переломом в Великой Отечественной войне. Но значение Сталинградской Победы не может быть полностью оценено без рассмотрения трагической роли гражданского населения. Эта тема долгие годы была закрыта, даже засекречена, до сих пор идут споры о цифрах и фактах.

Дети, женщины, пожилые люди, вместе с ополченцами в 1942-1943 годах оказались в котле, в осаде, в оккупации. В Сталинграде, разрушенном дотла, люди, как насекомые, были загнаны в земляные щели, остались без имущества, воды, еды… Они жили в землянках и после войны, восстанавливая свой город. Инфраструктура Сталинграда полностью была разрушена. Жажда, голод, холод, бомбежки, издевательства оккупантов – нацистов Германии, Румынии, Италии, Венгрии, Хорватии – через все это пришлось пройти мирным жителям Сталинграда.

Как это было:

9 июля 1942 года. Массированный налет немецкой авиации на промышленные объекты Кировского района г. Сталинграда.

С 15 июля 1942 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Сталинградская область объявлена на «военном положении».

28 июля 1942 года отдан Приказ №227 «Ни шагу назад!» (Всем в Сталинграде).

23 августа 1942 года в 16ч.18мин. первая волна немецких бомбардировщиков налетела на Сталинград со стороны Заволжья.

Впоследствии, для дезориентации системы ПВО они шли эшелонами на разных высотах и с разных направлений через каждые 15-20 минут. Эшелон состоял из нескольких групп по 10-25 бомбардировщиков и 12 истребителей каждая.

Главный удар фашистская авиация нанесла по жилым кварталам Ворошиловского, Ерманского и Дзержинского районов.

В течение второй половины дня 23 августа самолеты 4-го немецкого воздушного флота совершили до 2-х тысяч самолето-пролетов над городом. Беспрерывные массированные удары с воздуха обрушивались на Сталинград вплоть до 26 августа и с небольшими перерывами до 29 августа.

Фашистские самолеты сбрасывали на Сталинград фугасные, осколочные, фугасно-осколочные и зажигательные бомбы, буфера железнодорожных вагонов, металлические колеса и куски рельсов. Издавая леденящий душу свист, к земле летели продырявленные с двух концов металлические бочки. Чтобы усилить психологическое воздействие на гражданское население, немецкие бомбардировщики Ю-87 пикировали с включенными сиренами, и даже грохот разрывов не мог заглушить их зловещий вой.

Экипажи немецких самолетов обстреливали беспорядочно метавшихся стариков, женщин и детей из пулеметов и бомбили места скопления мирных жителей осколочными и фугасно-осколочными бомбами.

Люди искали укрытия и спасения в подвалах, щелях, блиндажах и землянках, но и они не спасали от прямых попаданий бомб и завалов. Много людей погибло во время непрерывных бомбежек в подвалах обрушившихся зданий и в ненадежных земляных сооружениях.

Пожарами уничтожались дома жителей, и они лишались крова и крыши над головой. Горел город, горела Волга.

25 августа 1942 года Приказом Военного Совета Юго-Восточного фронта в Сталинграде было введено осадное положение.

Нужно было наводить порядок в разрушенном городе и организовывать жизнь и снабжение населения.

Массированные «ковровые» бомбардировки жилых кварталов Сталинграда немецко-фашистской авиацией в августе 1942 года для гражданского населения стали грандиозной трагедией.

С 23 по 29 августа в Сталинграде погибло не менее 71 тысячи мирных жителей и не менее 142 тысяч получили разной степени ранения, контузии, травмы и ожоги.

Гражданское население не всегда могло своевременно получить даже первую медицинскую помощь. Лечение раненных жителей осложнялось тем, что их здоровье еще до ранения было подорвано длительным недоеданием и стрессами.

Интенсивные бомбардировки продолжались и после 29 августа, немцы готовились захватить Сталинград и поэтому важнейшей задачей для сталинградцев была подготовка города к уличным боям.

Комитет обороны призывал: «Товарищи сталинградцы! Не отдадим родного города, родного дома, родной семьи. Сделаем каждый дом, каждый квартал, каждую улицу неприступной крепостью. Выходите все на строительство баррикад. Отстоим Сталинград!»

Женщины, старики и даже дети строили баррикады.

С начала сентября 1942 года бои велись уже на улицах города, а 12 сентября немцы ворвались в Ельшанку – и город был расчленен на две части: южную - от Бекетовки до Красноармейска и северную – центральные и северные районы города.

Положение населения постоянно ухудшалось.

После 14 сентября, когда в Ворошиловском, Ерманском и Дзержинском районах начались уличные бои, снабжение продуктами их жителей прекратилось.

В неоккупированном Кировском районе в середине октября 1942 года рабочим, занятым на производстве, выдавали по 500 граммов хлеба, детям и членам семей военнослужащих – 250-300 граммов в день. Остальному населению выдача хлеба была временно прекращена.

В оккупированной части города с 14 сентября 1942 года по 2 февраля 1943 года оставались более 200 тысяч мирных жителей и их положение было наиболее тяжелым, так как их грабили, насиловали и убивали захватчики-фашисты, а после 23 ноября они оказались в условиях двойной блокады: внутри кольца окружения - насилие, ограбления и уничтожение фашистами-оккупантами и бомбардировки, артобстрелы Красной Армией немцев, находившихся рядом с жителями.

В своих «воспоминаниях» об окружении и разгроме 6-й немецкой армии в «замкнутом кольце» советской блокады Паулюс пишет: «... Сталинград превратился в зону истребления для находящегося там русского гражданского населения».

В этот период от бомбардировок, артобстрелов, от рук оккупантов, голода и холода в Сталинграде погибло еще более 22 тысяч мирных граждан.

19 ноября 1942 года началась операция по окружению и разгрому немецких войск Красной Армией. Но и в этот период окруженные фашисты ожесточенно сопротивлялись в Сталинграде практически до полного разгрома 6-й немецкой армии и пленения командующего войсками фельдмаршала Паулюса.

Бессмысленные потери – заваленные трупами немецких солдат улицы в центре города – это финал гитлеровских планов по захвату Сталинграда.

Огромные потери в этот заключительный период Сталинградской битвы несли, к сожалению, защитники города и гражданское население.

Общая численность безвозвратных потерь гражданского населения Сталинграда составляет не менее 185 тысяч человек (из 710 тысяч на 23 августа 1942 года) за весь период Сталинградской битвы.

Сталинград относится к числу городов, население которых в годы Второй мировой и Великой Отечественной войн пострадало в наибольшей степени. Жителям Сталинграда выпала судьба несколько отличная от судьбы населения других советских городов.

Ни в одном другом городе СССР жилые кварталы не подвергались столь массированным ковровым бомбардировкам, как в Сталинграде 23-29 августа 1942 года.

Нигде уличные бои не велись так долго, в течение 142 дней, сопровождаясь непрерывными бомбежками и артобстрелами.

Нигде городское население, крайне плохо снабжавшееся или совсем не снабжавшееся продовольствием, так долго не находилось в зоне уличных боев (в неоккупированной части Сталинграда, в расположении советских войск, на нейтральной полосе, в оккупированной части города).

Нигде жители оккупированных городов не подвергались столь масштабной бесчеловечной депортации.

Нигде жители не переживали такой губительной блокады в условиях зимы, в землянках, с полным отсутствием продовольствия и топлива, недостатка питьевой воды и в тесном соседстве с голодавшими, деморализованными военнослужащими противника, подвергавшими их грабежам и насилию. Живые, сегодня жители Сталинграда прошли через этот Ад Войны выжили в нечеловеческих условиях, выстояли в борьбе за жизнь.

Совершенно очевидно, что поражение в Сталинградской битве обернулось бы для нашей Родины и всего человечества более масштабной трагедией, чем та, которую пришлось пережить населению Сталинграда.

Это важная часть цены Сталинградской Победы.

Нельзя забывать и умалчивать о том, что эта Победа была оплачена не только сотнями тысяч жизней героических бойцов и командиров Красной Армии, но и жизнью более чем 185 тысяч горожан».

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Фото: ИД «Волгоградская правда» / Сергей Каширский, администрация Волгоградской области