



Как изменилась работа следователя за последние десятилетия – в эпоху соцсетей, мессенджеров и обновленного Уголовного кодекса РФ? Какие дела оказались самыми громкими в уходящем 2026 году и удается ли сохранить интерес к профессии без выгорания?

В новом выпуске подкаста мы говорим с Владимиром Суровым – руководителем следственного отдела по Центральному району Волгограда СУ СКР, чьи сотрудники расследуют самые резонансные уголовные дела в регионе. Обсуждаем статистику преступлений и рост нагрузки, связанный с Интернетом, а также разбираем дела блогеров Алексея Ульянова и Михаила Серенко.

На примере громких расследований обсуждаем термин «инфотеррористы»: что он означает, как к таким «персонажам» относится силовой блок и почему одни СМИ освещают процессы с ними по существу, а другие – с откровенной симпатией.

Сколько томов и потерпевших в деле админа «Острова Свободы» Серенко, почему, заключив досудебное соглашение, он вдруг отказался от особого порядка рассмотрения дела в суде и как оценивать его заявление о давлении следствия. Обо всем этом – в новой серии «Высота 102. Подкаст».







Беседовала Виктория Чумакова