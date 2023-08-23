Расследования

Волгоградский облсуд признал геноцидом зверства нацистов над сталинградцами

Расследования 23.08.2023 10:59
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23.08.2023 10:59



Сегодня, 23 августа, Волгоградский областной суд удовлетворил иск прокуратуры о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими войсками, немецкими оккупационными властями и их пособниками на оккупированной территории региона в период с  июля 1942-го по февраль 1943 годов.
Как передает V102.RU, в начале итогового заседания были заявлены ходатайства прокуратуры и администрации региона о приобщении к делу архивных фотографий с изображением погибших мирных жителей Сталинграда, а также биографии дитя Сталинграда Льва Сергеевича Тырина и его книги «Картинки моего детства», где в рисунках он изобразил все ужасы, которые пережил ребенком во время Сталинградской битвы.
- На фотографиях многочисленные трупы на месте лагеря военнопленных. Сплошное море трупов в гражданской одежде и форме бойцов Красной Армии, - описала судья приобщаемые к делу архивные фотографии.



Через 10 минут после начала заседания судебное следствие было завершено и суд приступил к прениям, на которых выступил областной прокурор Денис Костенко и губернатор Андрей Бочаров.
- Уважаемый суд! Опираясь на множество собранных и тщательно исследованных судом свидетельств и фактов, Волгоградская область считает обвинения, выдвинутые против немецких войск, их союзников, пособников и предателей нашего народа, обоснованными, доказанными и неопровержимыми, - заявил глава региона.
Прокурор региона в своем выступлении перечислил все зверства, которые творили нацисты и их пособники над мирными жителями и военнопленными в лагерях. Ущерб, нанесенный Сталинградской области немецко-фашистскими захватчиками в современных ценах оценивается в 17 триллионов рублей. По словам Костенко, знаково, что решение суд выносит 23 августа - в день, когда фашисты нанесли массированный авиаудар по Сталинграду, когда город получил самые большие разрушения и человеческие потери.
После прений суд удалился на совещание, после которого огласил резюлютивную часть решения:
Судом установлен факт, имеющий юридическое значение -  преступления, совершенные в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов на территории Сталинградской области немецко-фашистскими войсками, нацистскими оккупационными властями и их пособниками в отношении не менее 361 450 человек, военными преступлениями и преступлениями против человечности, как они определены в Уставе Нюрнбергского международного военного трибунала от 08.08.1945 и подтверждены резолюциями 3(1) от 13.02.1946 и 95(1) от 11.12.1946 Генеральной Ассамблеи ООН; геноцидом национальных, этнических и расовых групп, представлявших собой население СССР.
Благодаря продолжительной совместной работе администрации региона, УФСБ России по Волгоградской области, Прокуратуры Волгоградской области, Следственного комитета России, а также поисковых отрядов и других лиц в рамках масштабного проекта «Без срока давности», направленного на сохранение у современников памяти о Великой Отечественной войне,  была восстановлена историческая справедливость. Юридический факт геноцида советского народа немецко-фашистскими захватчиками призван препятствовать  возрождению идей нацизма в настоящем и будущем, предотвратить попытки переписывания истории, дать оценку нацистским преступлениям против человечности, у которых нет и не может быть срока давности.

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