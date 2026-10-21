Госдума единогласно утвердила перестановки в кабинете министров





Государственная дума утвердила кандидатуры всех вице-премьеров и министра, предложенных для голосования, сообщает РБК. Голосование проводилось по каждому кандидату отдельно, в каждом случае депутаты голосовали «за» единогласно.

Как изменится правительство

С предложением провести перестановки в кабинете министров Михаил Мишустин выступил на встрече с Владимиром Путиным 19 октября. Глава государства инициативу поддержал, после чего спикер Госдумы Вячеслав Володин проинформировал депутатов о предложенных изменениях.

Согласно предложенной схеме:

Антон Силуанов займет новую должность вице-премьера с сохранением руководства Минфином. По словам пресс-секретаря премьера Бориса Белякова, появление вице-премьера, отвечающего непосредственно за финансовые вопросы, необходимо для «обеспечения финансовой устойчивости, сбалансированности бюджета и эффективности расходов».

Дмитрий Григоренко покинет пост заместителя председателя – руководителя аппарата правительства. На эту должность предложена первый заместитель министра финансов Ирина Окладникова.

На место вице-премьера – полномочного представителя президента в ДФО вместо Юрия Трутнева утвержден губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Глава Минтранса Андрей Никитин переходит на пост вице-премьера, курирующего транспортный комплекс. Новым министром транспорта утверждён глава Росавиации Дмитрий Ядров.

По информации источников РБК, после ухода из правительства Дмитрий Григоренко обсудит переход в Сбер. Юрий Трутнев, в свою очередь, рассматривается на должность помощника президента. По словам одного из собеседников, он будет курировать вопросы патриотического воспитания в Администрации президента.