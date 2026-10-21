Путин поручил включить поддержку участников СВО в нацпроекты





Президент России Владимир Путин поручил включить показатели реализации мероприятий по поддержке участников спецоперации и их семей в национальные проекты и государственные программы. Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 февраля 2027 года.

Соответствующий перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, прошедшего 19 августа, размещен на сайте Кремля. Об этом сообщает РИА Новости.

– Провести работу по включению показателей, характеризующих реализацию мероприятий по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей, в национальные проекты и государственные программы Российской Федерации, – говорится в документе.

Правительство РФ будет осуществлять поручение при участии Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества».

Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин. Доклад необходимо представить до 1 февраля 2027 года.