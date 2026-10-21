Главное

Война против правды? «Новые фермеры» в Волгограде проиграли суд с журналистами Разрешения на льготную парковку начали выдавать в Волгограде: условия и где оформить Законопроект КПРФ о переименовании Волгограда в Сталинград поступил в Госдуму Андрей Бочаров дал старт новой четырехполосной дороге под Волгоградом Меняет подходы и города: пять фактов о волгоградском губернаторе Бочарове

Актуально

«Огонь плывет по городу, где всё – память»: как в Волгограде открывали мемориальный комплекс на Мамаевом кургане

Тайна убитой затворницы: соседи рассказали на ТВ историю найденной в холодильнике волжанки

В Волгограде информагентство «Высота 102» отметило 20-летие: фоторепортаж

Федеральные новости

Федеральные новости
 Госдума единогласно утвердила перестановки в кабинете министров
Государственная дума утвердила кандидатуры всех вице-премьеров и министра, предложенных для голосования, сообщает РБК. Голосование проводилось по каждому кандидату отдельно, в каждом случае депутаты голосовали «за» единогласно. Как изменится правительство...
Федеральные новости
 Путин поручил включить поддержку участников СВО в нацпроекты
Президент России Владимир Путин поручил включить показатели реализации мероприятий по поддержке участников спецоперации и их семей в национальные проекты и государственные программы. Доклад по этому вопросу должен быть представлен до...
Федеральные новости

Путин поручил включить поддержку участников СВО в нацпроекты

Федеральные новости 21.10.2026 15:51
0
21.10.2026 15:51


Президент России Владимир Путин поручил включить показатели реализации мероприятий по поддержке участников спецоперации и их семей в национальные проекты и государственные программы. Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 февраля 2027 года.

Соответствующий перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, прошедшего 19 августа, размещен на сайте Кремля. Об этом сообщает РИА Новости.

– Провести работу по включению показателей, характеризующих реализацию мероприятий по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей, в национальные проекты и государственные программы Российской Федерации, – говорится в документе.

Правительство РФ будет осуществлять поручение при участии Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества».

Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин. Доклад необходимо представить до 1 февраля 2027 года.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Федеральные новости
21.10.2026 16:52
Федеральные новости 21.10.2026 16:52
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
21.10.2026 15:51
Федеральные новости 21.10.2026 15:51
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
21.10.2026 11:39
Федеральные новости 21.10.2026 11:39
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
21.10.2026 11:06
Федеральные новости 21.10.2026 11:06
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
20.10.2026 10:08
Федеральные новости 20.10.2026 10:08
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
20.10.2026 09:52
Федеральные новости 20.10.2026 09:52
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
19.10.2026 21:31
Федеральные новости 19.10.2026 21:31
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
19.10.2026 18:31
Федеральные новости 19.10.2026 18:31
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
19.10.2026 12:34
Федеральные новости 19.10.2026 12:34
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
19.10.2026 10:09
Федеральные новости 19.10.2026 10:09
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
19.10.2026 09:31
Федеральные новости 19.10.2026 09:31
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
16.10.2026 20:39
Федеральные новости 16.10.2026 20:39
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
16.10.2026 15:49
Федеральные новости 16.10.2026 15:49
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
16.10.2026 13:06
Федеральные новости 16.10.2026 13:06
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
15.10.2026 14:16
Федеральные новости 15.10.2026 14:16
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:42
EVOLUTE сохранил лидерство на рынке электромобилей и запустил собственную субсидиюСмотреть фотографии
16:57
ТелекомДейли признал Билайн лидером по удобству доступа к искусственному интеллектуСмотреть фотографии
16:52
Госдума единогласно утвердила перестановки в кабинете министровСмотреть фотографии
16:26
Жители Волгограда оценили на «двойку» доступность высоких зарплатСмотреть фотографии
16:19
VOYAH ФРИ / FREE – №1 среди премиальных моделей в России по итогам сентября и девяти месяцев 2026 годаСмотреть фотографии
16:01
Матч «Торпедо» – «Ротор» перенесён: волгоградцы сыграют в ХимкахСмотреть фотографии
15:52
В Волгограде при поддержке ПСБ стартовал форум «ПРОМ-ЭНЕРГО-ВОЛГА'2026»Смотреть фотографии
15:51
Путин поручил включить поддержку участников СВО в нацпроектыСмотреть фотографии
15:35
Эксперты оценили риск жителей Волгоградской области стать бездомнымиСмотреть фотографии
14:57
Три морозные ночи прогнозируют в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:41
На ПЭВ-2026 Бочаров объявил о старте нового проекта в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:03
Волгоградца отправили в СИЗО за убийство в дракеСмотреть фотографии
14:03
В ОП РФ выступили против переименования Волгограда в СталинградСмотреть фотографии
13:34
В Волгограде через 13 лет вспомнили жертв теракта в автобусе на «Лесобазе»Смотреть фотографииCмотреть видео
12:53
Под Волгоградом рецидивистку осудили за удар полицейского и вымогательствоСмотреть фотографии
12:33
Краснокнижных птиц хотят конфисковать в «Птичьем острове» Волгограда из-за нарушенийСмотреть фотографии
11:39
Города-миллионники в тупике: демографическая стагнация в Волгограде и РостовеСмотреть фотографии
11:06
Кубань парализовал массовый сбой онлайн-сервисовСмотреть фотографии
09:57
Двоих волгоградцев осудят за трех съеденных краснокнижных сайгаковСмотреть фотографии
09:57
В Волгоградской области фура сбила подростка на самокатеСмотреть фотографии
09:38
Угрозы нет: жителей Волжского просят не бояться сирен 21 октябряСмотреть фотографии
09:35
Рекомендации по выбору выгодных дней отпуска в 2027 году даны волгоградцамСмотреть фотографии
09:33
В Котово более 20 МКД и 10 соцобъектов остались без водыСмотреть фотографии
09:10
Магнитная буря испытает на прочность метеозависимых волгоградцевСмотреть фотографии
08:52
Ночь тишины: сбитых БПЛА в Волгоградской области 21 октября нетСмотреть фотографии
08:51
В Камышине при семи градусах тепла начался отопительный сезонСмотреть фотографии
08:23
Волгоградцы смогут узнать подробные причины отказа в соцвыплатахСмотреть фотографии
07:49
Волгоградцам даны советы по безопасному использованию Wi-Fi сетейСмотреть фотографии
07:23
«Торпедо» против «Ротора» – как сыграют команды на обновлённой аренеСмотреть фотографии
07:07
Лихорадку Западного Нила диагностировали у 27 волгоградцевСмотреть фотографии
 