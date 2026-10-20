Власти назвали источник двухмесячной вони в Новороссийске





Жители Восточного района Новороссийска уже более двух месяцев страдают от резкого неприятного запаха в воздухе. Некоторые горожане связывают с ним и ухудшение самочувствия, сообщает ИА «Живая Кубань».

Одна из местных жительниц написала об этом в чат муниципального центра управления. В администрации района подтвердили проблему и объяснили ее причину. По информации властей Новороссийска, источник запаха – местный хлебокомбинат, где на протяжении уже двух месяцев ведутся работы по утилизации сырья, которое пришло в негодность в результате атаки БпЛА. При этом речь идет об очень крупных работах, что затрудняет прогноз относительно окончания работ.

В администрации Новороссийска принесли жителям извинения за доставленные неудобства.